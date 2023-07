“Haunted Mansion”, la nueva versión de Disney derivada de una de sus más populares atracciones en sus parques de diversión, sigue la historia de una madre soltera llamada Gabbie, que contrata a un guía turístico, un psíquico, un sacerdote y un historiador para ver si la ayudan a espantar a los fantasmas de la mansión que recién ha comprado.

Nunca he visitado los parques de Disney, así que no estoy en posición de comparar la Casa Embrujada con el filme y no puedo comentar sus similitudes o diferencias. De otro lado, no he revisitado la versión de 2003 (“The Haunted Mansion”), pero lo que recuerdo es que de pequeña me encantaba.

Con eso sobre la mesa, debo comentar que el filme que estrena hoy en las salas de cine de la Isla, cumple con entretener y creo que es correcto que haya sido clasificada PG-13, pues hay secuencias y momentos que no son aptos para niños. Pero anque las actuaciones son bastante buenas, la cinta carece de un libreto sólido y esto hace que la historia tambalee.

Uno de los enfoques principales de esta producción, además de los fantasmas, es el duelo, la pérdida de un ser querido. Y a pesar de que su premisa y el elenco estaban bastante comprometidos, al filme le falta de corazón, lo que impide que ciertos momentos lleguen al espectador.

Por otro lado, la cinta no tiene nada terrorífico para los adultos, así que si eres de los que buscan sustos o sorpresa, “Haunted Mansion” no es lo que buscas.

En esa línea, parece ilógico que hayan incluido a Nueva Orleans, para luego desaprovecharla. He tenido la oportunidad de visitar esa ciudad y desde que llegas es encantadoramente spooky. Siempre nos han mostrado a Nueva Orleans como un lugar pleno de jazz, rodeado de historias de fantasmas, vudú, vampiros, brujas, entre otras cosas, y la verdad es que así mismo es. Es una ciudad cautivadora, lo cual la hacía perfecta para este filme. En el libreto y desarrollo de escenografía pudieron haber incluido detalles del lugar: muñecas de vudú, brujas, elementos carnavalescos, en fin, un sinnúmero de elementos para crear una historia más sólida y memorable.

“Haunted Mansion” es de estas adaptaciones que debieron estrenar solamente en streaming y no en cines, sobre todo cuando está corriendo una temporada llena de blockbusters veraniegos. La cinta era ideal para lanzarla en octubre; imaginamos que probablemente llegará a Disney+, precisamente, para Halloween.

Pero, si eres uno de los cinéfilos que aprecia la magia de la pantalla grande, “Haunted Mansion” ya está disponible en las salas de cine de la Isla.