Mientras todavía se sigue en la espera de quiénes serán sus nuevos huéspedes, la producción de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo reveló que volverán a la pantalla chica el próximo martes, 17 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche.

La competencia de convivencia 24/7 anunció su vuelta al aire a través de la voz de “La Jefa”, quien asegura que el espectáculo “regresa más grande de lo que te puedas imaginar”, tras el final del “reality competition” deportivo “Exatlón”, que se transmite el 16 de febrero.

En dicho anuncio, varios fanáticos se encuentran ya sugiriendo a posibles concursantes en la “telenovela de la vida real”, como la finalista de “La casa de los famosos Colombia 3″, Melissa Gate.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, entre los nombres que salieron a relucir en una intervención del programa de farándula “Pica y se extiende”, mencionaron figuras como los actores Paco Pizaña, Norkys Batista, la modelo Celinee Santos y la puertorriqueña Nievelis González, quien recientemente se distinguió con su participación en “La Isla Desafío Extremo” del mismo canal.

No obstante, la misma “Jefa” aclaró que no hay “nada confirmado hasta ahora, pero leemos todas las manifestaciones de apoyo”.

Otros nombres que se mencionaron también fueron la de la también actriz Laura Zapata, así como el creador de contenido mexicano Kunno.

En la página TM Realitys, de Instagram, se compartió una lista de posibles concursantes usando observaciones del comunicador de farándula Javier Ceriani y la página La Comadrita, donde incluyeron al creador de contenido Félix “Picante Picante” Arroyo, así como otros veteranos de la farándula como Lyn May, Rodner Figueroa y Fabián Ríos.

Hasta ahora, los campeones de las temporadas previas han sido Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson y Maripily Rivera, todas para las ediciones originales, así como Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, quien conquistó la primera edición “All-Stars” el pasado año.