Llegó el 2026, y Telemundo ya se encuentra calentando motores para lanzar la sexta temporada de “La casa de los famosos” en el mes de febrero, por lo que ya comenzaron a circular los concursantes que se podrián unir a la sexta edición del conocido “reality show”.

La plataforma TM Realitys compartió en su cuenta de Instagram los nombres de los 20 participantes que supuestamente aceptaron el reto de convivencia intensa de “La Jefa” y aspiran por alzarse como el próximo ganador de la “telenovela de la vida real”.

Pese a que la casa productora Endemol Shine Boomdog no ha ofrecido detalles de los futuros integrantes del programa de telerrealidad, tanto esta plataforma, como diversos internautas, especularon de los nuevos competidores tras publicaciones del presentador Javier Ceriani y la página de chismes La Comadrita.

A continuación, Primera Hora comparte las figuras que podrían ser las nuevas estrellas de “La casa de los famosos 6″:

Oriana Marzoli

Rodner Figueroa

Ignacia Michelson

Paco Pizaña

Alexander Torres

Massad Altamimi

Lyn May

Felix Arroyo

María Raquenel

Austin Palao

Romina Marcos

Celinee Santos

Tadeo Fernández

Yina Calderón

Imelda Tuñón

Carolina Tejera

Roberto Valdez

Taina Pimentel

Fabián Ríos

Michell Roxana

Dichos nombres provocaron un sinnúmero de reacciones, algunos asegurando que la próxima edición del programa será explosiva tras unir a personajes conocidos en las redes sociales.

“Romina, Yina, Paco Pizaña, Carolina Tejera, Imelda Tuñon, Felix Arroyo, 😮😮😮😮, va a explotar esa casa", lee uno de los comentarios.

Mientras tantos, otros preguntan dónde están los famosos.

"La casa de los desconocidos, ya mejor cancélenlo", expresó un usuario en la publicación de TM Realitys.

Otros reaccionaron a la posible integración de Yina Calderón, también conocida como “La Sayayina”, quien se reintegra a este formato tras su polémica participación en “La casa de los famosos Colombia 2″, donde la declararon como “la villana”.

“¿Hasta cuándo Yina?... ¡Uy, no!“, lee uno de los comentarios, mientras que otro aseguró inmediatamente que será ”Team Yina" de ella unirse al “reality”.

Hasta el momento, lo que se conoce de esta nueva edición es que la misma será presentada por la cantante Jimena Gállego, quien aseguró que el espectáculo viene “más grande que nunca”, junto al animador Javier Poza.