La actriz mexicana Thalí García, conocida por su participación en La casa de los famosos (Telemundo) a inicios de 2024, dio detalles del capítulo en su vida personal: el diagnóstico de melanomas y lesiones cutáneas que la llevó a someterse de urgencia a una cirugía.

García contó que todo comenzó antes de concluir el semestre escolar, mientras tomaba un curso de improvisación en Nueva York en 2024.

Una mañana, al llegar a la universidad, notó un lunar en su muslo izquierdo cuyo aspecto había cambiado repentinamente.

Lo vi más oscuro. En una semana cambió de tonalidad, creció un poquito y el centro se volvió negro”, explicó en entrevista con People en Español.

Relacionadas

  1. Laura Bozzo llama “mentirosa” a Thali García tras acusaciones contra Telemundo

  2. Exconcursante de “La casa de los famosos” Thali García hace fuertes acusaciones contra Telemundo

La acrtiz aseguró que nunca había detectado esa lesión en su cuerpo hasta ese día, y que su localización la hacía incómoda. Los cambios visibles fueron suficientes para preocuparla. “Dije: esto no me gusta”.

Una amiga cercana la animó a pedir autorización en la academia para concluir sus clases antes y viajar a México para atenderse.

Sin embargo, al acudir primero con una doctora en Nueva York, la reacción fue inmediata:“Me dijo: esto lo tengo que extirpar ya”.

Aunque ese lunar fue el que generó alarma, su equipo médico —con evaluaciones respaldadas por Houston Methodist Cancer Center y Epic Center— encontró melanomas y lesiones pigmentadas en otras zonas del cuerpo.“Mi doctor dijo que era urgente evaluar el resto del cuerpo. Primero se atienden los lunares sospechosos y después los demás, dependiendo del historial”, relató.

Con 35 años y madre de dos hijos, García se recupera de la intervención y asimila los cambios que ahora forman parte de su vida cotidiana, desde cuidarse estrictamente del sol hasta vigilar constantemente cualquier nueva lesión cutánea.

Nadie nos prepara para esto. O te deja que te hundas o te conviertes en gasolina para seguir adelante”, expresó, asegurando que el diagnóstico ha cambiado su perspectiva sobre la salud y el autocuidado.