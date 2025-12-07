La actriz mexicana Thalí García, conocida por su participación en La casa de los famosos (Telemundo) a inicios de 2024, dio detalles del capítulo en su vida personal: el diagnóstico de melanomas y lesiones cutáneas que la llevó a someterse de urgencia a una cirugía.

García contó que todo comenzó antes de concluir el semestre escolar, mientras tomaba un curso de improvisación en Nueva York en 2024.

Una mañana, al llegar a la universidad, notó un lunar en su muslo izquierdo cuyo aspecto había cambiado repentinamente.

“Lo vi más oscuro. En una semana cambió de tonalidad, creció un poquito y el centro se volvió negro”, explicó en entrevista con People en Español.

La acrtiz aseguró que nunca había detectado esa lesión en su cuerpo hasta ese día, y que su localización la hacía incómoda. Los cambios visibles fueron suficientes para preocuparla. “Dije: esto no me gusta”.

Una amiga cercana la animó a pedir autorización en la academia para concluir sus clases antes y viajar a México para atenderse.

Sin embargo, al acudir primero con una doctora en Nueva York, la reacción fue inmediata:“Me dijo: esto lo tengo que extirpar ya”.

Aunque ese lunar fue el que generó alarma, su equipo médico —con evaluaciones respaldadas por Houston Methodist Cancer Center y Epic Center— encontró melanomas y lesiones pigmentadas en otras zonas del cuerpo.“Mi doctor dijo que era urgente evaluar el resto del cuerpo. Primero se atienden los lunares sospechosos y después los demás, dependiendo del historial”, relató.

Con 35 años y madre de dos hijos, García se recupera de la intervención y asimila los cambios que ahora forman parte de su vida cotidiana, desde cuidarse estrictamente del sol hasta vigilar constantemente cualquier nueva lesión cutánea.

“Nadie nos prepara para esto. O te deja que te hundas o te conviertes en gasolina para seguir adelante”, expresó, asegurando que el diagnóstico ha cambiado su perspectiva sobre la salud y el autocuidado.