“Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo Puerto Rico arrancó el Año Nuevo con menos presentadores frente a las cámaras.

Esto se debe a que el programa matutino dirigido por el Departamento de Noticias del canal se despidió de tres de sus talentos.

La chef Marilyn López, quien era una de las integrantes originales del espacio que estrenó el 15 de febrero de 2021, confirmó a Primera Hora que “ya no estoy en el show”, mediante mensaje de texto.

Una fuente anónima aseguró a este medio que la decisión surgió antes de culminara el año 2025, y que, pese a que algunas plataformas alegan que dicha salida obedece a recortes presupuestarios, la experta culinaria no fue informada por la razón en que quedó fuera del programa.

Otros de los talentos que retiraron de “Hoy Día Puerto Rico” fueron el animador Carlos McConnie, quien se unió al proyecto el pasado 8 de enero de 2024, y la presentadora Jacky Fontánez, que se integró al espacio el 13 de enero de 2023.

En el caso de esta última, esta salida no significa que la también empresaria quede fuera de la pantalla nacional, dado que cubrió a Alexandra Fuentes en el programa de mediodía “Alexandra a las 12″ y continuó colaborando en el segmento de “La mesa” de “Día a día”.

En “Hoy Día Puerto Rico” permanecen los conductores Ivonne Orsini, Jasond Calderón y Pamela Noa, quien regresó a la pantalla luego de las semanas de fiesta navideña, así como la periodista Grenda Rivera y el meteorólogo Roberto Cortés.