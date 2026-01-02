El pasado año escribí varias columnas criticando cuando Manny Manuel hizo de las suyas llegando tarde a sus shows, enfermándose y finalmente quedando mal con algunos contratos. El 31 de diciembre, durante la despedida de año, lo tuve frente a frente. Lo primero que me dijo fue: “El momento de la reconciliación ha llegado. Soy otro, no tengo problemas, he quedado bien con todos mis contratos y tú y yo nos tenemos que reconciliar, hay que dejar las peleas atrás”.

Me reí y un abrazo marcó un antes y después. Hello, gracias.

Manny fue la máxima atracción del espectáculo del “ballroom” del Fairmont El San Juan. El hotel se llenó de artistas como Chayanne y su esposa, Maripily, Waldemar, los chicos de “Objetivo Fama” incluyendo al ganador, Dionicio, que por cierto estaba bien acompañado. También estaba la divina Catalina Morales, Miss Puerto Rico 2015, y su media naranja.

Cristian, segundo lugar de “Objetivo Fama”, estaba vestido de blanco y muy simpático saludando a medio mundo que lo felicitaba. Nada, nada, que la gente lo aprecia y le demuestra apoyo a su talento.

Mientras, Andro Nordase-León, jefe máximo del Fairmont, estaba feliz con la gran cantidad de público que llenó su hotel indicando que el apoyo de la gente a la actividad incluía lo que llaman en Turismo “cuartos noches”.

“La gente prefiere quedarse a dormir en el hotel pensando en su seguridad. Muchos se quedan para evitar choques y disfrutar más de la música, que será hasta las 3:00 de mañana”, me comentó mientras el público lo felicitaba por la selección de los artistas locales que engalanaron las diversas tarimas.

De hecho, punto y aparte fue la presentación de Michael Stuart, quien hizo imitaciones de Bobby Cruz, Oscar D’León y Celia Cruz con todo y bata lila; su peluca me mató.

Definitivamente, es muy talentoso y lo sabemos, pero debe conseguir que su sonidista lo ayude más y no suba los instrumentos y tapen su voz. Malet, malet. Pero el se creció y la gente lo aplaudió casi al filo de las 12:00 para celebrar la llegada del nuevo año.

Maripily Rivera estaba feliz bailando con Waldemar, quien sigue animando programas en diversos canales. La recuperación de la cirugía de senos ha sido muy favorable y el trabajo hecho por el cirujano plástico Carlos Portocarrero se nota. De hecho, ella misma lo dice.

“Sigo yendo al tratamiento de la cámara hiperbárica cada semana, hasta que me vaya a Miami. Las negociaciones de varios productos y la posibilidad de estar en un programa de televisión siguen vigentes. No he decidido nada todavía. Lo único que sí sé es que si voy al ‘Top Chef’ de Telemundo tendré que estar cuatro meses fuera de mis negocios. Dejaría de cobrar por las presentaciones en esos meses, solo cobraría por el programa que se graba en Colombia y estaría fuera del radar”, aseveró.

Ya veremos, pues ella no gana cinco centavos; su tiempo es valioso y hay que pagarlo. Además, se supone que en los primeros meses del año salga al mercado el café de Pily. O sea, que todavía hay que cuadrar la chequera. Ujum.

¡Ah! Me dijeron que siguiendo el éxito que tuvo Elvis Crespo en el programa de cocina de Telemundo, ahora Wapa está tratando de conseguir a un grupo de merengue muy conocido para que participen en el programa de ellos. El problema es que de los tres integrantes solo uno sabe cocinar, los otros solo saben comer o hacer café. Así que veremos si finalmente llegan a cantar o a raspar la olla. Juípiti.

Felicidades en el 2026, salud, paz y tranquilidad para todo el país. Lo necesitamos, yes.