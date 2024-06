Emmanuel “Sunshine” Logroño se ha dedicado por más de 50 años a poner a gozar a los boricuas con su ingenio en la radio, música, teatro, televisión y cine, lo que lo llevó recientemente a ser el primer artista en recibir el Premio a la Excelencia Joe Ramos, reconocimiento que otorga la cadena WAPA Televisión a su personal con mayor trayectoria.

Pero el reconocimiento a un largo trayecto profesional no es ni de cerca un atizbo del final del camino para el veterano actor, cantante, locutor y productor, sino el motor para seguir metiéndole a su carrera artística.

“Yo no me voy a retirar ni voy a tomar una pausa. Quizás duerma un domingo hasta las 10:00 de la mañana, pero aparte de eso, no, no, no. Yo sigo trabajando”, expresó.

PUBLICIDAD

Relacionadas Sunshine Logroño recibe el Premio a la Excelencia Joe Ramos

El también guionista indicó que sigue muy activo en conversaciones con los ejecutivos del canal 4, en donde ha estado los pasados 36 años, sobre nuevos proyectos que se encuentra preparando, incluyendo uno musical, a la vez que está ocupado trabajando con los libretos de dos nuevos largometrajes, incluyendo la tercera parte de “Chona, la puerca asesina”.

La próxima instalación del filme de horror-comedia surgió tras el éxito que tuvo la secuela, que estrenó en cines locales en febrero de este año y se mantuvo 10 semanas en cartelera, recibiendo buenas críticas.

“ ‘Chona 2′ ahora comienza a distribuirse en circuitos locales. Empieza en Cine Hollywood en Coamo para agosto... espero que haya luz”, dijo con ironía en relación a la difícil situación de esa ciudad por los problemas que enfrenta con la distribución del sistema eléctrica.

Del mismo modo, Logroño aseguró que, previo a este proyecto, pudiera estar llevando otra producción cinematográfica a la pantalla grande. “Todo está en proceso de formación”, enfatizó.

En cuanto a la televisión no quiso ofrecer mucho detalle. Sin embargo, a preguntas de Primera Hora adelantó que sus próximos trabajos podrían diferenciarse de lo que el público ha conocido de él.

“WAPA sigue evolucionando y buscando nuevos conceptos. Yo estoy ahí para ayudar en lo que sea”, afirmó.

De otro lado, se manifestó abierto a su regreso a las ondas radiales tras la adquisición de la cadena de las emisoras WKAQ y KQ105 que se concretó en septiembre del año pasado.

“Yo quiero que tú repitas esa pregunta, pero frente a Héctor Martínez (presidente y gerente general de WKAQ 580). Pero sí, estoy dispuesto”, acotó, asegurando que siempre ha sido un sueño poder trabajar un proyecto en ese medio, asegurando que es uno que le apasiona.

PUBLICIDAD

“¿Tú sabes por qué la radio es mi primer amor? Porque la radio juega con la imaginación de la gente, mientras que en televisión tienes que tener presupuesto, valor de producción, que, a veces, es algo tan costoso... En la radio tú bregas nada más con el sonido y con el sonido tú debes saber cómo transportar a la gente”, manifestó.

Y a los trabajos antes mencionados se suma otro al que se ha dedicado por los pasados años, digitalizando contenido de sus antiguos programas, como “Sunshine’s Café”, “Club Sunshine”, entre otras producciones, a través de su canal en YouTube, ElTocinoTV. Es en esa plataforma digital donde trabaja su amigo estadista, “Eleuterio Quiñones”, junto a Junior Abrams con su podcast “Análisis Neutrar”, que se transmite todos los viernes.

Sobre el reconocimiento del Canal 4, expresó sentirse agradecido.

“Es un honor que reconozcan a uno por el trabajo que ha hecho, por la trayectoria que he tenido, y las cosas que me faltan por hacer”, expresó quien compartió y celebró el homenaje con esposa Gilda Santini, su hija Joanne Tucci y los integrantes de los programas “El Remix” y “Pégate al mediodía”.

“Esta es la primera vez que yo me gano algo en mi vida. Digo, no es que me gano, pero me dan algo así en mi vida. De verdad que no me lo esperaba”, agregó el boricua nacido en Nueva York.