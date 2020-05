El animador Héctor Marcano vuelve a la pantalla chica a partir del lunes, 25 de mayo, a través de Mega TV. La primera señal que dio de este paso fue la serie de dos entrevista que presentó recientemente con Ricardo Rosselló.

El presentador comenzará con el nuevo proyecto “Mega noche con Héctor Marcano” en horario de lunes a viernes, a las 7:00 p.m. El espacio televisivo abordará los temas de tendencia en Puerto Rico, Orlando, Florida, y resto del mundo.

“Estoy muy agradecido con Mega TV por su confianza en mi trayectoria como presentador y como profesional. El aislamiento social me ha provisto de una oportunidad maravillosa para realizar un programa desde mi casa a la casa de mis hermanos boricuas. El formato tipo Zoom me brinda un alcance único a figuras que de otra manera no hubiera sido viable el poder presentarlas"adelantó el presentador en comunicación escrita. El segmento “Tenemos Que Hablar” permitirá al conductor exponer sus opiniones sobre los temas más sensitivos que deben ser discutidos, dijo.

El programa “Mega noche con Héctor Marcano” contará con la reunión de dos grandes amigos de pantalla, como lo son Funky Joe, quien es conductor en el programa radial mañanero “El Circo" , y la influyente Dymaris (Divi) Castro.

Con este programa, Mega TV inaugurará la señal del canal 21 en Orlando.