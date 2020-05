Una llamada para que ocupara un tiempo de programación que quedó vacío temporeramente acercó de nuevo al presentador Héctor Marcano a la pantalla tradicional de televisión, tanto que su regreso está anunciado para el lunes 25 de mayo, a las 7:00 p.m., por Mega TV.

El nuevo acercamiento lo hizo desde su casa en Orlando, Florida, y desde ese mismo espacio mantendrá el programa por estrenar, “Mega noche con Héctor Marcano”, en un formato de entretenimiento e información, pues reconoce que la televisión moderna tiene la apertura a que sus figuras sean más auténticos.

“Creo en el formato de edutainment, que es educar mediante el entretenimiento. Soy una persona de entretenimiento que tengo mi visión de la vida, que en programas anteriores por razones de contrato no expresaba mi sentir y me mantenía lo más lejano de issues, no política, no gobierno, no religión, y eso me parece que es parte del problema, que gente que tenemos algún criterio no lo hemos estado exponiendo y hemos dejado que solamente un sector, en este caso los políticos, tomen control del país. Y mi trabajo es tratar de recordarle al país, que los dueños del país somos nosotros, la gente”, expuso el animador en videoconferencia desde su hogar.

“Pienso que a través del humor uno abre más avenidas de entendimiento que a través de un formato de comunicación serio. Hoy día, los comediante son los que le están dando luz al camino y los políticos son motivo de risa, o sea que se intercambian los papeles”, agregó.

El programa se desarrollará desde las modernas plataformas digitales que facilitan la conexión con personas en todo el mundo. En este caso, se conectará en la Isla con su amigo y excompañero en el desaparecido “Marcano El Show”, José Vallenilla “Funky Joe”, y con la influyente Dymaris “Divi” Castro. Las marionetas “Wicho” y “Toño” no faltarán.

“No vamos a salvar el planeta, pero me parece que podemos ambos y los demás elementos que le estamos añadiendo al programa, contribuir en alguna medida a darle un tema de conversación nuevo al país”, anticipó de sus combinación con Funky Joe.

A través de plataformas como Zoom, el actual vicepresidente de iHeart Radio pretende interactuar con múltiples puertorriqueños a través de segmentos como “Boricuas en el mundo”. Igualmente tendrá otras secciones para abordar humorísticamente los problemas de pareja y para comentar lo que se publica en las redes sociales.

Mi visión de hacer televisión es la siguiente: Si yo me divierto y los que están alrededor mío se están divirtiendo, we are on the right track" -Héctor Marcano, presentador de televisión y ejecutivo de radio

Marcano, quien salió de la pantalla local al concluir “¡Qué suerte!” (2012), destacó la oportunidad que se abrirá para el talento joven en este proyecto, que irá al aire de lunes a viernes, por una hora.

“Ya superé las etapas de las competencias”, afirmó. “Mi trabajo es contribuir. Por ejemplo, me alegro que en este taller que se está abriendo se le esté dando oportunidad a gente joven. Dymarie Castro se suma al elenco y otra gente que la vamos a ir sumando con la intención de que puedan ir abriéndose camino, como me lo dieron a mí”.

“Mega noche con Héctor Marcano” pudiera trasladarse a los estudios del canal 21 de Mega TV, en Orlando, una vez estén listos, pues es con esta producción que se estrenará esa señal.