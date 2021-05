Se acabaron los rumores. El propio actor Henry Cavill fue el encargado de poner fin a las especulaciones que lo vinculaban con una nueva versión de la película Highlander.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el protagonista de Man of Steel confirmó su vínculo con el nuevo proyecto, que será dirigido por Chad Stahelski (John Wick).

En la publicación en redes sociales, Cavill se declaró un fiel admirador de Highlander desde la película de 1986, protagonizada por Christopher Lambert hasta las series de televisión de los años 90.

Cavill agregó que, debido a que no le teme a las espadas, este proyecto representa una “oportunidad única” y por eso no dudó en sumarse a la producción.

“Sumergirse en la historia que cuenta esta franquicia, con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, va a hacer de esto una aventura que yo (y espero que ustedes también) nunca olvidaré”, escribió el actor de 38 años.

El sitio Deadline fue el primero en hablar sobre la posibilidad de que Cavill protagonizará esta nueva versión del filme de los 80, que inspiró cuatro secuelas más y tres series televisivas, incluida la versión estadounidense protagonizada por Adrian Paul.

De acuerdo con la publicación, todavía se desconocen detalles sobre la historia, así como si el papel de Cavill será completamente nuevo o basado en un personaje anterior. Asimismo, agrega que el proyecto lleva años en desarrollo y que en algún momento se vinculó a Ryan Reynolds con esta producción.

Con este nuevo trabajo, Henry Cavill se une a una nueva franquicia que goza de gran popularidad entre los amantes del cine, ya que antes encarnó a Superman y participó en uno de los filmes de la saga de Mission: Impossible. Actualmente está rodando la segunda temporada de The Witcher, de Netflix, y también aparecerá en la segunda entrega de Enola Holmes, también de Netflix, junto a Millie Bobby Brown.

Filme de culto

Estrenado en marzo de 1986 y protagonizado por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown, el filme original sigue a un grupo de seres inmortales que solo pueden morir si son decapitados por uno de ellos y que han existido a través de los siglos. “Solo puede quedar uno” se convirtió en el eslogan de la producción.

Inicialmente su éxito en taquillas fue desalentador, ya que llegó a recaudar solo $12 millones alrededor del mundo con un presupuesto de producción de $19 millones.

Sin embargo, con el pasar de los años adquirió nuevos adeptos y alcanzó estatus de culto. Incluso llegó a inspirar cuatro producciones fílmicas y tres series de televisión, así como varios animados.

También se le conoce por algunas composiciones que la banda Queen compuso para ser utilizadas en el filme, en especial Princes of the Universe, la cual se convirtió en el tema principal de la serie de televisión.

Asimismo Brian May, guitarrista de Queen, compuso la canción Who Wants to Live Forever inspirado en la historia del filme. No obstante, nunca se llegó a publicar un álbum con la banda sonora del filme, aunque algunas de las composiciones se incluyeron en el disco A Kind of Magic, aunque con distintos arreglos.