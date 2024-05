Un “huracán” de emociones ha sido para la familia de Maripily el apoyo masivo que ha tenido de sus coterráneos durante su participación en “La Casa de los Famosos” (Telemundo). No les ha sorprendido, sin embargo, el carácter fuerte que ella ha proyectado durante los pasados cuatro meses.

“Para nosotros esto ha sido algo bien emotivo, una combinación de diferentes emociones”, compartió la hermana Glorymar Rivera Borrero, quien escogió ver la final en el 24 Market Place en Hato Rey.

Les alegró verla ganar en algunos de los juegos y observar al respaldo por algunos de los compañeros en la casa, “pero también hemos llorado con ella y hemos estado otras veces tristes, cuando a veces tiene las peleas, o sentimos que tal vez en algún momento quisieran sacarla de la casa”.

PUBLICIDAD

Rivera Borrero aseguró que la fortaleza de su hermana no la tomó por sorpresa.

“Ella es bien bromista, bien frontal, bien sincera, eso es algo para mí es una virtud, pero al mismo tiempo que te dice lo que te dice en la cara, al otro día, te (dice) tengo algo para ti”, dijo, quien es una de las tres hermanas mujeres de Maripily. También tiene tres hermanos hombres.

Sobre el cambio positivo en las opiniones respecto a su hermana, tras años de haber sido objeto de burlas, Rivera Borrero indicó que nunca les ha afectado la opinión pública en torno a la modelo y empresaria.

“Hay mucha gente la ama y la quiere y siempre ha tenido un amor incondicional hacia ella, pero siempre hay haters, por más bien que hagas las cosas, siempre hay un grupo de personas que no le agradas, no importa cuán bueno seas. Para nosotros, nunca nos ha afectado la opinión del público. Ella tiene cuero duro y ella sabe cómo manejar al público, y ella es muy dada a su público y si algo tiene es que nunca le dice un no a su público”, destacó.

Sobre quién ha sido la mayor competencia para su hermana, Rivera Borrero dijo que Romeh más que Lupillo, y se atrevió a decir que luego que salgan de la casa, habrá una amistad entre todos ellos.

“Yo pienso que ella es la ganadora, estoy segura de eso, y si no lo fuera, para nosotros lo es, porque mira todo esto, para mí ya ella es una ganadora”, concluyó.