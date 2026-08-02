Chadwick Boseman, el actor que interpretó al rey T’Challa en Black Panther, falleció en 2020 a los 43 años a causa de un cáncer de colon. Debido a que no dejó un testamento, la distribución de sus bienes quedó sujeta a las leyes de sucesiones de California. Por ello, sus hermanos decidieron interponer una petición sobre dicha herencia.

Recientemente, sus hermanos Kevin y Derrick Boseman solicitaron formalmente ante la justicia que la viuda del actor, Taylor Simone Ledward “sea removida como administradora del patrimonio”.

En su petición, argumentan que, a pesar de que un tribunal ordenó la división de los bienes en 2022, la mujer presuntamente ha mantenido el control unilateral del patrimonio, retrasando la entrega de activos y sin contabilizar debidamente fondos y regalías correspondientes a los padres del fallecido.

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De acuerdo con diario El País, la petición presentada ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles indica que los padres de Chadwick deberían recibir el 25% de su patrimonio y Ledward, el 50%.

Conforme a la demanda, en 2022 un tribunal ordenó a la viuda repartir los bienes de la herencia, entre los que se incluía una póliza de seguro de vida de 40.000 dólares a favor de la madre del actor, Carolyn.

El conflicto actual surge porque Kevin y Derrick sostienen que dicha disposición aún no se ha cumplido.

Por otra parte, según la revista Mercado, afirman que todavía existen activos gestionados sin la debida transparencia, como “regalías, pagos residuales por trabajos audiovisuales (...) bienes inmuebles y una cuenta bancaria no revelada previamente”.

En cuanto a la propiedad intelectual, los hermanos sostienen que la viuda asumió todo el control de los derechos de imagen sin repartirlos, por lo que aseguran que ella sigue beneficiándose de la fama del difunto.

Asimismo, afirman que ha bloqueado acuerdos comerciales que podrían haber generado dinero para ayudar a los padres de Chadwick.

Por su parte, ni Ledward ni sus representantes legales han hecho declaraciones públicas sobre el tema.

Mientras tanto, Derrick y Kevin han solicitado al tribunal que destituya a la viuda como administradora de la herencia y nombre en su lugar a Jason Rubin, un administrador fiduciario y auditor forense privado, de acuerdo con El País.

Antes de este conflicto judicial, Ledward era la principal encargada de preservar el legado del actor.

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De hecho, el 20 de noviembre de 2025 fue ella quien recibió la estrella póstuma de Boseman en el Paseo de la Fama de Hollywood, un evento en el que estuvo acompañada por los hermanos del intérprete y varios de sus colegas de reparto.

Chadwick Boseman influyó en la representación negra en el cine al protagonizar Black Panther, la primera película de superhéroes de gran presupuesto con un elenco mayoritariamente negro.

Tras interpretar a T’Challa en Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, actuó en la película policial 21 Bridges y en Da 5 Bloods, una producción dirigida por Spike Lee y ambientada en la Guerra de Vietnam.

Su último papel fue el de Levee en La madre del blues, actuación por la que recibió una nominación póstuma al Óscar.