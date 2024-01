Hermes Croatto comenzó este año con el deseo de continuar evolucionando en todos sus planos.

“Sigamos creciendo y sobre todo evolucionando corporal, espiritual e intelectualmente. Viene 2024″″, fue parte del mensaje que compartió a sus casi 63 mil seguidores en Instagram para darle paso al nuevo año en el calendario.

Su primer paso en ese proceso de crecimiento, en este caso como artista, será su próximo estreno en la pantalla grande. En febrero comenzará el rodaje de la película “Música en la azotea”, de la que es protagonista y en la que tendrá relación con la música, pero desde un escenario que solo conoce como espectador: el cine.

Una vez supo que tenía ante sí esta oportunidad comenzó a buscar, a querer conocer en qué lío se estaba metiendo, y de inmediato supo que necesitaría un coach que lo dirigiera en la actuación, porque apenas había hecho algo de teatro infantil. En su mente enseguida se presentó el nombre del actor Modesto Lacén, con quien tuvo oportunidad de compartir en un proyecto piloto durante la pandemia.

“Fue de esas cosas que dices, ‘qué tipo más chévere’, pero jamás en la vida me voy a imaginar que lo voy a llamar para unas clases de actuación”, comentó el cantante y músico. “Es como hablar con un pana, pero a la misma vez con alguien que respetas, con un maestro, con alguien que en realidad te explica. Yo (estoy) superapasionado con esto, me pongo a escribir, a inventar y le pregunto, y poder tener ese guía es una bendición”, sostuvo.

Hermes y Modesto comenzaron a trabajar a finales de junio del 2023 y como en la mayoría de los procesos educativos, iniciaron con los aspectos teóricos a poco a poco ir creando el origen y el carácter del personaje hasta sentirlo como alguien real, cercano.

El guion escrito por David Norris y Jorge González presenta a un músico bohemio que pierde los derechos de su trabajo artístico, lo que le provoca una profunda depresión. Surge de pronto una oportunidad de recuperar su música, pero ello implicará hacer grandes cambios, incluyendo su estilo y filosofía hacia el arte que ha sido su vida. La historia producida por Joel Iván Rivera se entrelaza con una temática romántica en la que afloran realidades sociales como el machismo.

“Si iba a hacer una película, tenía que ser una película con propósito, con un mensaje, algo que le sirviera a la sociedad, a nuestro país, y me siento superconfiado de eso y superpompiao en el sentido de poder interpretar un personaje así, eso me motiva mucho”, expuso Croatto.

Esta experiencia desde el lado del maestro es una que Modesto ha estado explorando por los pasados dos a tres años y se la disfruta, porque “viene de la experiencia”. No obstante, la actuación sigue siendo su pasión primaria.

Comenzaron a trabajar desde junio del 2023, y el cantante espera contar con el apoyo de Modesto Lacén durante el rodaje. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Viene de la experiencia de estar, de ser un actor que trabaja, que conoce de las audiciones, que ha tenido éxitos, fracasos también, y ha sido bien reconfortante ver a gente que le he dado clases haciendo cosas, que unos se han ido a estudiar a Estados Unidos o han ido a la Universidad de Puerto Rico a estudiar su bachillerato, pero a mí todavía cuando me dicen maestro me sorprende, porque sigo aprendiendo, sigo siendo un estudiante”, afirmó el artista. “Pero, no puedo negar que hay unos años, hay un trabajo, hay unos estudios y es algo que me gusta hacer, me satisface”, agregó.

En el caso de él (Hermes Croatto) es diferente porque ya tiene un camino recorrido como artista, entonces es ver esa vulnerabilidad que tiene como cantante, esa imaginación, ese sentimiento, cómo lo canalizamos con las técnicas actorales para que con lo que ya él tiene, aplicarlo a la actuación” - Modesto Lacén, actor

En el momento en que Hermes y Modesto compartieron con este diario la experiencia que están teniendo en la relación de estudiante-maestro, se aprestaban a comenzar a trabajar escenas, más allá del guion, para aplicar los aspectos teóricos que ya habían explorado y analizado.

“Hay unas cosas que le digo, que él ya entiende. Hemos hablado de tiros de cámara, análisis de texto, que es diferente, pero parecido porque a la hora de interpretar una canción tienes que conectar con lo que estás diciendo y en la actuación igual. Entonces, para tener verdad con ese personaje hay que hacer un trabajo anterior de conectarse, pero en esencia es lo que él ya tiene y llevarlo a la actuación, y no ha sido difícil”, compartió el maestro.

Hermes se convirtió rápidamente en un estofón. Cualquier sugerencia de película la ve hasta el cansancio, igualmente cualquier lectura o referencia que le pueda ayudar en el ejercicio de interpretar para el cine, donde la cámara es tan cercana como su sombra.

“El cine tiene el close up, que es el tiro del cine, y que por eso se ganan Oscar, que ves al personaje pensando y eres testigo de ese proceso de descubrimiento, de decisión, de duda, de sorpresa...”, comentó Modesto con notable fascinación por lo que verbaliza.

Al igual que en la música, el menor de los hermanos Croatto asume este reto con gran apertura a aprender para seguir sumando experiencias a su perfil artístico o como se propuso en sus resoluciones para este año, seguir creciendo.

“Quiero hacer un buen trabajo y me siento tranquilo con lo que voy a hacer, pero como con todo, procuro ser bien honesto con mis cosas y cometer mis propios errores y ser yo mismo en el proceso”, puntualizó.