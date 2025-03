Su sentido de humor trascendió más allá de los escenarios que dominó por medio siglo y estableció nuevos precedentes en la cultura dominicana. Ahora, su trayectoria saldrá en la pantalla grande desde la Isla del Encanto.

El cineasta Giancarlo Beras-Goico está listo para celebrar en grande el legado de su padre, el comediante y filántropo Freddy Beras-Goico con la película “Freddy”, que estrena este jueves en los cines de Fine Arts.

Beras-Goico compartió con Primera Hora que el filme que dirigió reflejará una mirada inédita de su vida, que va desde la infancia y exilio de su familia en Colombia por las represiones del dictador Rafael Leónidas Trujillo, hasta su papel en la revolución de abril de 1965, su impacto en los medios de comunicación quisqueyanos y su lucha contra el cáncer, que culminó con su fallecimiento en 2010.

“Esta película es una que tocará los corazones y va a recordar la importancia de hacer las cosas correctamente, la importancia de siempre poner -por encima de todo- tus valores y principios, lo importante que es guardar el respeto a tu patria”, sostuvo el creativo en entrevista telefónica y quien resaltó a su padre como una figura llena de fortaleza, aún cuando las condiciones no le permitían serlo.

El filme honrará la trayectoria y las luchas del comediante, actor y filántropo dominicano. ( Suministrada )

Beras-Goico compartió que el filme no solo representó un reto artístico, sino también un desafío personal por verse en el compromiso de revivir algunos de los momentos más difíciles que enfrentó la familia por las posturas que asumió el también actor en momentos de opresión.

“Al ser tan conocido, yo quería mostrar una cara distinta, quería mostrar al Freddy humano, no solo la figura de televisión, sino también el Freddy familiar, los problemas y las situaciones que nosotros pasamos, como cuando él hizo una denuncia de narcotráfico y tirotearon mi casa después, las amenazas que recibimos. También revelo algunos asuntos políticos, ya que él rechazó ser político, pese a que recibió ofertas de varios presidentes para asumir la vicepresidencia, y doy detalles de esas conversaciones con esas figuras para que conozcan un poco más”, destacó Beras-Goico, quien compartió que el filme tomó 13 años en producirlo, siete de ellos enfocados en el libreto.

Pero el cineasta deja claro que la producción no deja atrás el humor del actor y creativo quisqueyano, quien se dio a conocer en programas como “Nosotros a las 8”, “El Show del Mediodía”, “De Noche” y “El Gordo de la Semana”, espacio televisivo que dominó por tres década.

“Van a conocer un Freddy diferente y creo que a la comunidad dominicana en Puerto Rico le va a encantar vivir la historia, pero quien no la conoce de Freddy, o quizás lo ha escuchado, pues entiendo que esa película será para ese público conocer, aunque a mí no me gusta decirlo porque soy su hijo, lo grande que fue”, resaltó.

El filme cuenta con actores como Augusto Feria, quien interpreta a Freddy en su etapa adulta; y Luis José Germán, quien lo encarna en su juventud. Bernardita García personifica a Pilar Mejía de Beras-Goico, esposa del protagonista.

Además, el reparto incluye a Axel Mansilla (Giancarlo), Graciella Dietsch (Laura), Vlad Sosa (Don Máximo), Yamilet Schecker (Doña Angiolina), Pepe Sierra (Felipe Polanco), Fausto Rojas (Cuquín Victoria) y Héctor Aníbal Estrella (oficial de la revolución de abril de 1965).