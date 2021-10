Él conoció el formato de “Noticentro al amanecer” (Wapa) en el tras bastidores, mientras su madre, la fenecida periodista Keylla Hernández, fungía como reportera ancla de ese espacio. Ahora el hijo mayor de Hernández, Kevin, regresa a ese noticiario como colaborador para presentar un segmento de finanzas desde una perspectiva juvenil.

Junto con Kevin Rodríguez, igualmente se anunciaron esta mañana las colaboraciones de la actriz Ángela Meyer y del doctor Melvin Hernández.

“Noticentro Al Amanecer tiene una dinámica de constante evolución, y, en esta ocasión, nos sentimos más que orgullosos de tener a Kevin Gabriel y Ángela Meyer como nuestros dos nuevos colaboradores para atender las necesidades de dos polos generacionales que nos aportan grandemente y que necesitan una mayor atención. También, el doctor Hernández ofrecerá información para personas que buscan alternativas para mejorar su sonrisa o recibir atención dental por alguna circunstancia”, dijo Rafael Lenín López, vicepresidente de Noticias de Wapa Televisión.

PUBLICIDAD

Keylla Hernández murió el pasado 31 de diciembre de cáncer. En la foto, la reportera con su hijo mayor, Kevin Gabriel. (Archivo)

Kevin Gabriel Rodríguez Hernández, estudiante de cuarto año de bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Finanzas de la Universidad Internacional de la Florida, comenzó a ofrecer recomendaciones financieras para jóvenes a través de un canal de YouTube. A raíz de su desempeño, tendrá el segmento “Economía Z con Kevin Gabriel”, desde el cual compartirá herramientas útiles y consejos para el ahorro y manejo de dinero para jóvenes profesionales.

“Para mí, estar en WAPA representa agradecimiento y estar en familia. En mi segmento, voy a exponer temas sobre finanzas básicas, para dar una guía de cómo navegar en el mundo financiero una vez que los jóvenes comienzan a ver crecer sus cuentas bancarias”, comentó Rodríguez, quien es parte de la familia de Wapa desde niño.

“Desde que vi a Kevin, durante la pandemia, desarrollarse como comunicador en YouTube dando consejos financieros a su generación mientras estudiaba en ese campo, me dije, él tiene que regresar a Wapa, ya no como familiar sino como un talento para ayudar a nuestra gran audiencia”, añadió López.

Melvin Hernández, Ángela Meyer y Kevin Gabriel Rodríguez son ahora colaboradores del espacio matutino.

Por su parte, la primera actriz, presentadora y productora Angela Meyer, se integra en el segmento “Después de los 70″.

“Siempre me ha gustado mantener contacto con el público. Me ilusiona mucho poder hablarles a los de mi edad. A los que tienen aún mucho más que dar, pero que por la etiqueta de “viejos” que nos ponen, también nos niegan el derecho a la sabiduría, a la alegría de vivir y a sentirnos útiles. Agradezco a Rafael Lenin y a WAPA Televisión que me dieran este espacio y voz”.

PUBLICIDAD

El doctor en salud y cosmética dental, Melvin Hernández, presentará temas relacionados a cómo mejorar la sonrisa y mantener una dentadura saludable y hermosa. “Hablaremos de los cambios que han ocurrido en esta profesión. Las demandas y exigencias de los pacientes son distintos, han evolucionado. Ya la gente reconoce el valor de la sonrisa y esto nos lleva a crear nuevas tecnologías para complacer esas necesidades que se requieren en un mundo moderno y competitivo como el de hoy”, dijo Hernández.

Los segmentos nuevos serán bisemanales, junto a otros que ya están establecidos en el noticiario presentado por los comunicadores Jorge Gelpí, Mónika Candelaria, Aixa Vázquez, Maricarmen Ortiz, Albert Cruz, Yizette Cifredo y José Santana.