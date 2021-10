La ilusión que le provocó la idea de poder continuar el legado que dejó su progenitora en “Noticentro al amanecer” (Wapa TV) fue determinante al momento de Kevin Gabriel Rodríguez aceptar unirse a ese equipo periodístico como colaborador en temas de finanzas desde su esencia juvenil.

El anuncio sobre su integración se concretó esta mañana, causando de inmediato una reacción positiva de los espectadores al traer de nuevo la memoria de la periodista, fallecida en el 2018 por complicaciones de la enfermedad de cáncer.

Compartió que el acercamiento surgió hace un mes por parte del vicepresidente de Noticias de Wapa TV, Rafael Lenín López, quien ya conocía del contenido que trabajaba desde hace un tiempo en la plataforma de YouTube bajo el canal “Generación Z habla de dinero”.

“Desde que se hizo ese contacto original, de mi parte estaba sumamente emocionado por la travesía que tiene mi familia, mi mamá aquí en Wapa, el hecho de poder seguir el legado que ella dejó aquí y formar parte como colabroador en el canal, me trajo muchísimas emociones”, compartió por vía telefónica. “Al princiopioo me quedé en estado de shock, pero despues capté que va a ser una realidad que ahora la figura o imagen periodística que mi mamá era, la puedo seguir con esta oportunidad”.

El canal de YouTube lo armó a partir de su experiencia con las finanzas una vez se mudó a Florida para comenzar su carrera universitaria. “Era simplemente hablando sobre mi experiencia en mal gasto del dinero, cómo me di cuenta de los errores que había cometido y cómo pude mejorar esos errores para comenzar a tener unas finanzas más saludables”, detalló sobre el proyecto que ahora trasladará a la pantalla de Wapa con el nombre “Economía Z con Kevin Gabriel”.

“Todo eso fue desarrollándose y hablando sobre temas de cómo crear crédito para los jóvenes, cómo ser estructurado con los gastos mensuales de un joven y cómo abrir la puerta hacia el mundo de las inversiones, siendo un joven también”, agregó de lo que también abundará en su nuevo segmento, que estrenará el lunes, 1 de noviembre, y continuará de forma bisemanal.

Rodríguez se mantiene como estudiante en línea de la Florida International University, cursando el cuarto año de bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Finanzas.

“Estuve un año trabajando en una oficina de un planifiador financiero, así que no solamente el conocimiebnto que hablo es sobre lo que aprendí en las clases, sino que ese año que trabajé con este planifiador financiero pude absorber mucho conocimiento de cómo navegar o andar este mundo de las finanzas personales”, abundó.

Actualmente su interés es terminar el bachillerato desde la Isla y emprender profesionalmente también desde aquí.

“Al principio estaba ciego a esa posibilidad y me sentía que no había oportunidad en la Isla, que quería ampliar mis posibilidades afuera, pero una vez pasó la pandemia y tomé la decisión de volver acá, ese pensamiento cambió por completo y le dije a mi papá que realmente quiero darle la oportundiad a la Isla; quiero ver qué cosas pueden surgir quedándome aquí y da la asualidad que está surgiendo esto, y creo que me quedo para formarme profesionalmente”.

Sobre su hermano Gustavo, contó que se encuentra en Carolina del Norte. en la escuela Combine Academy, donde obtuvo una beca para cursar el undécimo grado y continuar su entrenamiento en el deporte del soccer.

Junto con Kevin Gabriel, también se anunciaron las nuevas colaboraciones de la actriz Ángela Meyer y del doctor Melvin Hernández.