La sexta temporada de “La casa de los famosos” llega a su fin este jueves, cuando se conocerá el nombre del habitante que se llevará el maletín con los 200 mil dólares y el título de ganador del popular reality de Telemundo.

Tras meses de convivencia, estrategias, polémicas y desafíos, los finalistas son la dominicana Celinee Santos, Yoridan Martínez, Josh Martínez, Luis Coronel y Fabio Agostini.

Entre los cinco finalistas, la reina de belleza dominicana Celinee Santos se perfila como una de las principales favoritas para alzarse con la victoria.

Durante su paso por la competencia, la ex Miss República Dominicana Universo ha destacado por su personalidad directa, autenticidad y fortaleza, características que le han permitido conectar con una amplia audiencia dentro y fuera del programa.

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6 Fotos Uno de estos famosos ganará este jueves el gran premio de $200,000.

En los últimos días ha recibido un importante respaldo por parte de personalidades como Kate del Castillo, Yailin, Romeo Santos, Alicia Machado y Norkys Batista quienes han utilizado sus plataformas digitales para expresar su apoyo a Celinee y motivar a sus seguidores a respaldarla con votos en la gran final.

Celinee es la única mujer entre los cinco finalistas que permanecen en competencia y de obtener la victoria, se convertiría en la tercera reina de belleza en ganar La casa de los famosos.

La primera fue Alicia Machado, ex Miss Universo, quien conquistó la edición inaugural del reality en 2021. Posteriormente, Madison Anderson, Miss Universo Puerto Rico, repitió la hazaña al coronarse campeona de la tercera temporada.