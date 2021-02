Tras varias semanas de promoción, esta mañana estrenó el programa “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo, convirtiéndose en otra alternativa de contenido variado para la audiencia local en el horario de 8:00 a 10:00 a.m.

Esta primera edición dedicó tiempo a darle la bienvenida al canal a los anfitriones, Ivonne Orsini y Ramón “Gato” Gómez, por parte de otros talentos de la estación televisiva, incluyendo a sus compañeras en el espacio, las reporteras Grenda Rivera y Elizabeth Robaina.

Orsini se condujo enérgica y en control de su rol como presentadora. Gato Gómez, por su parte, aunque aprovechó cada ocasión para expresar verbalmente su agradecimiento y entusiasmo por esta nueva oportunidad profesional, necesitó proyectar un poco más esa emoción y soltura a través de la pantalla para así contagiar a quienes le observaban.

Como primer invitado figuró el gobernador Pedro Pierluisi, quien se integró en el segmento de cocina a cargo de la chef Marilyn López, también parte del diverso equipo de colaboradores. La participación del Primer Ejecutivo inició con un intercambio casual en torno a sus habilidades para cocina y posteriormente cambió a un tono más serio con la discusión del tema del regreso escolar en este tiempo de pandemia.

Esa dualidad entre lo entretenido y lo informativo es lo que pretende esta nueva apuesta del Departamento de Noticias, y a juzgar por lo visto esta mañana, tanto Rivera como Robaina tienen la personalidad para ajustarse a ese estilo.

El contenido noticioso tuvo bastante presencia, aún cuando no se presenta como un noticiario matutino. No obstante, esa importancia a ese tipo de contenido puede ser una de las cartas de juego frente a la competencia, “Noticentro al amanecer” (Wapa), que a partir de las 8:00 a.m., con la llegada al set de Yizette Cifredo y José Santana, suelta un poco el formato de noticiario para entrar en una dinámica más de revista televisiva.

“Hoy día Puerto Rico” recibió además a otras de sus colaboradoras, la empresaria y modelo Desirée Lowry, quien presentará el segmento de imagen y moda “Súbete lo lindo”, y la actriz Suzette Bacó, quien estrenará su rol de coach de vida con la sección “La fuerza en ti”.

Álex DJ y Alexandra Fuentes protagonizaron un debate por la amplia batalla que llevan sobre quién le quitó los músicos de la orquesta La Misma.

Desirée Lowry y Suzette Bacó ofrecieron un adelanto de los que serán sus colaboraciones en el programa.

El set del programa resultó refrescante en el área de la mesa que todos comparten con el logo de fondo, sin embargo en las áreas de la cocina y la sala fue inevitable no recordar el programa “Operación chef”, el cual se desarrollaba en el mismo estudio.

Con el inicio de esta producción local, se amplían las alternativas de programación mañanera que por más de dos décadas ha sido dominada por “Noticentro al amanecer”. Queda de la audiencia escoger qué canal sintoniza, pero ya con las cartas exhibidas en la mesa, seguramente se verán más ajustes en cada uno de los espacios durante los próximos días.