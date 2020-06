Londres. El actor británico Ian Holm, que interpretó a Bilbo Baggins en “The Lord of the Rings” y a Sam Mussabini en “Chariots of Fire”, ha fallecido en Londres a los 88 años, según informó este viernes su representante.

Miembro de la condecoración Orden del Imperio Británico (CBE por sus siglas en inglés), Holm "murió en paz en el hospital, acompañado por su familia", precisó la fuente, y añadió que la enfermedad que provocó su muerte está relacionada con el Parkinson.

Holm, que nació en el condado inglés de Essex en 1931, recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos el prestigioso galardón Laurence Olivier del teatro británico, un BAFTA por su papel en “El cañón Bofors” (1968) y una nominación a Mejor Actor de Reparto en los Oscar por su interpretación como Sam Mussabini en “Chariots of Fire” (1981).

Varias personalidades del mundo del cine se despidieron de él a través de redes sociales, como el director español Juan Antonio Bayona, quien ha calificado al actor de “inolvidable” en algunos de sus roles.