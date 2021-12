El fin de semana de Navidad contará con varias propuestas cinematográficas con estrenos importantes en el cine y los servidores de streaming como Netflix, Disney+ y Amazon Prime.

En las salas de cine estará disponible este miércoles 22 de diciembre la nueva entrega; The Matrix Resurrections y para algo más familiar estará disponible la película

animada: Sing 2. En adición, en Navidad, estrena el drama American Underdog y en salas Fine Arts la comedia Licorice Pizza.

Si prefieres quedarte en casa, tendrás la opción de ver la nueva temporada de Emily en París y el filme Don’t look Up desde el servidor de Netflix. Además, Amazon Prime cuenta con la cinta Being The Ricardos y Disney+ con el filme animado Encanto disponible en Nochebuena.

The Matrix Resurrections

Para saber si su realidad es una construcción física o mental, el Sr. Anderson, también conocido como Neo, tendrá que elegir seguir al conejo blanco una vez más. Si ha aprendido algo, es que esa elección, aunque es una ilusión, sigue siendo la única forma de salir o entrar en Matrix. Neo ya sabe lo que tiene que hacer, pero lo que aún no sabe es que Matrix es más fuerte, más segura y mucho más peligrosa que nunca.

Género: Ciencia Ficción/Acción

Elenco: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II

Estreno: Hoy miércoles en cines y en HBO Max.

Sing 2

Buster y sus amigos en una nueva misión: persuadir a la estrella de rock, Clay Calloway – con la voz del artista Bono-, más famosa del mundo a ser parte de su nuevo espectáculo musical. Sin embargo, nuestros amigos se ven retados a persuadir a un artista que se encuentra aislado y sin interés de regresar a los escenarios.

Género: Animación/Aventura/Comedia

Elenco: Matthew McConaughey, Resse Witherspoon, Scarlett Johansson

Estreno: Hoy miércoles en cines

Licorice Pizza

Alana Kane y Gary Valentine crecen, corren y atraviesan la traicionera navegación del primer amor en el Valle de San Fernando en 1973. Una película escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson.

Género: Comedia/Drama/Romance

Elenco: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn

Estreno: 25 de diciembre en Fine Arts.

American Underdog

American Underdog cuenta la inspiradora historia real de Kurt Warner, quien pasó de ser un recadero en una tienda de comestibles a ser dos veces Jugador Más Valioso de la NFL, campeón del Super Bowl y mariscal de campo del Salón de la Fama. La película se centra en la historia única de Warner y los años de desafíos y reveses que podrían haber descarrilado sus aspiraciones de convertirse en jugador de la NFL.

Género: Biografía/drama/deportes

Elenco: Zachary Levi, Anna Paquin, Hayden Zaller

Estreno: 25 de diciembre en las salas de cine.

Emily in Paris - Segunda Temporada

Ahora más arraigada en su vida en París, Emily mejoró en la navegación por la ciudad, pero aún lucha con las idiosincrasias de la vida francesa. Después de tropezar con un triángulo amoroso con su vecina y su primera verdadera amiga francesa, Emily está decidida a concentrarse en su trabajo, que se complica cada día más. En la clase de francés, conoce a un compañero que la enfurece y la intriga.

Género: Comedia/Drama/Romance

Elenco: Lily Collins, Philippine Leroy, Ashley Park

Estreno: Hoy miércoles en Netflix.

Encanto

Cuenta la historia de una familia con poderes extraordinarios, los Madrigales, que viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa mágica. Pero, cuando Mirabel, la única en su familia sin poderes, comienza a notar algunos cambios en la casa, depende de ella salvar esa misma casa y a toda su familia.

Género: Animación/Comedia/Familiar

Elenco: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo

Estreno: Disponible en cines y el 24 de diciembre en Disney +.

Don’t Look Up

La nueva película de Adam McKay, “Don’t Look Up”, cuenta la historia de dos astrónomos en un media tour global para advertirle a la humanidad de un cometa que se está acercando y destruirá el planeta Tierra.

Género: Comedia/Drama/Ciencia Ficción

Elenco: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Estreno: Disponible en cines Fine Arts y el 24 de diciembre en Netflix.

Being the Ricardos

La cinta cuenta la historia matrimonial entre Lucille Ball y Desi Arnaz mientras participaban del sitcom: “I Love Lucy”. Una crisis podría terminar con sus carreras y otra podría terminar con su matrimonio.

Género: Biografía/Drama

Elenco: Nicole Kidman, Javier Bardem

Estreno: Disponible ya en Amazon Prime.