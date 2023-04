Con el interés de fortalecer la industria del cine local desde la etapa de desarrollo creativo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio conjuntamente con el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica presentan el proyecto “The Storyteller’s Bootcamp”.

Creado por la casa productora OK-SHOWME y el director Carlitos Ruiz (‘Maldeamores’, 2007), este taller intensivo dirigirá a tres parejas de escritores en el desarrollo de tres guiones que tomarán vida con las actuaciones de tres estrellas puertorriqueñas destacadas en Hollywood, Luis Guzmán, Amaury Nolasco y Marcel Ruiz. Estos también participarán como productores ejecutivos del guión que les corresponda interpretar a cada uno.

“‘The Storyteller’s Bootcamp’ es un proyecto piloto que conecta a actores de alcance internacional con escritores de la Isla para colaborar en la escritura de guiones cinematográficos”, detalló el director Carlitos Ruiz. “Luego de trabajar en el sistema de Hollywood por los últimos 10 años, decidí regresar a Puerto Rico para compartir lo aprendido y entrenar a nuevos talentos. Nuestra misión primordial en OK-SHOWME es darle las herramientas necesarias al talento local y conectarlo con productores y actores de alcance internacional, mediante el desarrollo de películas entretenidas”, sostuvo.

Este “bootcamp” comenzó el 8 de marzo y terminará el próximo 30 de junio. La primera película está siendo escrita por Gisela Rosario (‘Perfume de gardenias’) y Gina Vélez (Incógnita’ y ‘Prótesis’). Como figura estelar estará el actor Luis Guzmán, quien ha trabajado en proyectos como Traffic, Boogie Nights y Wednesday).

Para el actor Luis Guzmán, es una nueva oportunidad de trabajar con Ruiz, luego de la experiencia en el filme “Maldeamores” (2007). Desde entonces, conoce su gran pasión por la creación de historias que representen al puertorriqueño. “Estoy seguro de que el programa OK-SHOWME va a guiar, inspirar y conectar a los grupos de actores para crear excelentes guiones con historias divertidas, inteligentes, tiernas, tristes, emotivas… pero más que eso, estaremos contando nuestras historias. Me siento honrado de ser un mentor en el proyecto y deseoso de comenzar a trabajar con el equipo”, expresó el artista.

La segunda película corresponde a una idea original de Amaury Nolasco, y será escrita por Kisha Tikina Burgos (‘Antes que cante el gallo’, ‘Under My Nails’) y Marietere Vélez (‘Receta no Incluida’, ‘A punto de llegar’), más contará con la actuación principal de Nolasco (‘Prison Break’, ‘Jarhead’, ‘The Valet’). El actor destacó que se trata de un proyecto soñado hace algún tiempo que, finalmente, verá la luz. “Cuando Carlitos me invitó a traer una historia para ‘The Storyteller’s Bootcamp, supe que (mi sueño) estaba destinado a ser una realidad. Finalmente estoy listo para hacer mi película. El proceso ha sido fascinante y estoy enamorado de la película que estamos haciendo juntos. Estoy desesperado por comenzar a filmar”, compartió Nolasco.

El tercer guión está siendo escrito por Alexis Zárraga, fundador de “El Calce”, y Marisol Hernández (‘Siempre es lunes’ Podcast). Lo protagoniza Marcel Ruiz (‘One Day at a Time’, ‘Breakthrough’), quien ha sido testigo en primera persona del desarrollo de este nuevo taller. “Sé que OK-SHOWME le ha puesto mucha pasión al desarrollo de ‘The Storyteller ‘s Bootcamp’ y me entusiasma ser parte de este equipo como asesor y protagonista de una de las historias. Me parece bien cool trabajar con equipos de cineastas que puedan desarrollar las películas que yo quiero hacer. Cuentan con mi apoyo y compromiso”, subrayó el joven actor.

Los tres guiones cuentan con la mentoría y dirección de Carlitos Ruiz.

La casa productora OK-SHOWME, fundada por Carlitos Ruiz junto con Vanessa López en el 2020, es una cuna para el desarrollo de una diversidad de contenidos latinos para distintos medios y plataformas.