La nueva película de la mítica saga cinematográfica “Indiana Jones” no será un reboot, sino una “continuación”, según ha revelado la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy.

La cinta, prevista para 2021, contará con la participación habitual de Harrison Ford en el papel del intrépido explorador. “Estamos trabajando para llevar el guion a donde queremos y después estaremos listos”, reveló Kennedy a la BBC. A continuación, Kennedy afirmó que la nueva cinta “es una continuación. No un reboot”. Y que, por supuesto, contará con la participación de Harrison Ford, que tiene actualmente 77 años.

La quinta película de Indiana Jones estará de nuevo dirigida por Steven Spielberg, que estuvo al frente de las cuatro cintas anteriores de Lucasfilm, ahora perteneciente a Disney. La saga, iniciada en 1981 con Raiders of the Lost Arc, convirtió al intrépido explorador y cazatesoros, con su sombrero y látigo característicos, en un incono del cine internacional. Tras las dos siguientes entregas, Indiana Jones and the Temple of Doom e Indiana Jones and the Last Crusade, pasaron 19 años hasta que Jones volvió en 2008 con Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, que fue peor acogida que las anteriores.

La trayectoria cinematográfica de Kathleen Kennedy incluye títulos como E.T., The Extraterrestrial, Jurassic Park, The Bridges of Madison County y la futura Indiana Jones. Sobre las últimas películas de Star Wars, la presidenta de Lucasfilm ha afirmado que muy pronto habrá directoras mujeres al frente de la saga. Si todo marcha según lo previsto, el rodaje de Indiana Jones 5 comenzará en primavera de este año, mientras que el estreno está previsto para verano de 2021. En total, la franquicia ha recaudado casi $2,000 millones en todo el mundo.