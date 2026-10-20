A lo largo de las 38 temporadas de “Los Simpson”, los episodios especiales de Halloween conocidos como “Treehouse of Horror” siempre han ofrecido historias independientes llenas de terror. El domingo, la serie sorprendió a los espectadores con una importante resurrección: Apu, el querido encargado del Kwik-E-Mart, de quien no se había escuchado hablar durante casi una década, volvió a hablar en Springfield.

Él y su esposa, Manjula, regresaron con una trama sustanciosa y las voces de actores indioestadounidenses: Sunil Malhotra, un veterano artista de doblaje, y Janina Gavankar (“The Morning Show”).

“Traer de vuelta a Apu se siente como una reivindicación. Realmente ES su regreso a casa”, dijeron Malhotra y Gavankar el domingo en una publicación conjunta en Instagram.

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El inesperado regreso de Apu representa un giro notable en un debate que lleva años sobre cómo el personaje ha representado un estereotipo doloroso para algunos estadounidenses de origen surasiático. Tras un documental de 2017 del comediante Hari Kondabolu, titulado “The Problem With Apu” (“El problema con Apu”), el personaje quedó prácticamente desterrado de la pantalla.

Cómo un documental sobre Apu se convirtió en un punto de inflexión

En “The Problem With Apu”, Kondabolu, quien se describe a sí mismo como admirador de la serie de Fox, intentó procesar sus reservas. Entrevistó a numerosas celebridades de origen surasiático, entre ellas Kal Penn, Utkarsh Ambudkar y Hasan Minhaj, sobre sus experiencias al crecer viendo al personaje. Compartieron recuerdos de haber sufrido acoso y de que los llamaran “Apu” como insulto. A la percepción de que Apu era simplemente una caricatura se sumaba el hecho de que Hank Azaria, un actor blanco, le prestaba su voz.

Con su nombre completo, Apu Nahasapeemapetilon Jr., el personaje transmitía la imagen del “extranjero para siempre, alguien que representa a los indios en Estados Unidos a través de este único estereotipo: ser dueño de una tienda de conveniencia, ser un inmigrante recién llegado, tener un acento muy marcado y estar muy limitado en lo que respecta a esta especie de identidad estadounidense”, señala Bhoomi Thakore, profesora adjunta de Sociología en la Universidad de Connecticut. Thakore destaca que la película de Kondabolu planteó que Apu era la única representación de un personaje indio que conocía la mayoría de las personas cuando debutó en 1990.

Apu junto a su esposa Manjula y sus hijos, en un episodio de “Los Simpson”. ( The Associated Press )

Azaria abandonó el papel después del documental, aunque continuó dando voz a otros personajes de “Los Simpson”, mientras Apu guardaba silencio y solo aparecía en el fondo de algunas escenas. Sin embargo, Kondabolu nunca había pedido que cancelaran a Apu. El lunes, elogió a “Los Simpson” por idear “una solución ingeniosa para todo esto” y contratar a Malhotra y Gavankar.

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“También sigo sintiéndome orgulloso de la conversación pública sobre la raza y la representación que inició mi documental”, dijo a The Associated Press en una declaración enviada por correo electrónico. “Por último, espero que esto ponga fin a todos los mensajes de odio, en muchos idiomas, que me han enviado durante la última década”.

Después de años en segundo plano, Apu parece haber regresado para quedarse

En un episodio de 2018, “Los Simpson” respondió al documental de Kondabolu haciendo que Lisa Simpson lamentara que “algo que comenzó hace décadas y que era celebrado y no ofensivo ahora es políticamente incorrecto. ... ¿Qué se le va a hacer?”. Luego, la cámara enfocó una fotografía enmarcada de Apu. Algunos calificaron el chiste de débil por no abordar directamente la controversia.

En una entrevista con The New York Times en 2020, Azaria, quien para entonces llevaba varios años sin darle voz a Apu, anunció que dejaría el papel porque “simplemente no se sentía bien”. Más tarde ese año, en respuesta a las manifestaciones que exigían justicia racial, “Los Simpson” anunció que dejaría de contratar actores de voz blancos para interpretar a personajes de otras razas. Luego, la serie sustituyó a dos personajes negros, Carl Carlson y el doctor Julius Hibbert, por actores negros.

Kondabolu confirmó a AP que no había hablado con los productores de “Los Simpson” sobre el regreso de Apu, “pero ellos no me debían eso”. Y todo apunta a que Apu llegó para quedarse.

“Amamos a este personaje y queríamos traerlo de vuelta de una manera inteligente, muy al estilo de Los Simpson, que le permitiera evolucionar”, dijo el productor ejecutivo Matt Selman en una declaración. “Nos entusiasma lo que Sunil ya ha aportado al papel y esperamos ver más de Apu en el futuro”.

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Apu también fue acogido por los surasiáticos, a pesar de la controversia

Unas semanas después de que “Los Simpson” respondiera al documental, el escritor y productor Amar Shah publicó una serie de mensajes en las redes sociales y luego un artículo de opinión en The Washington Post en el que explicó por qué sentía principalmente nostalgia por Apu. Cuando veía a Apu, pensaba en su propio padre indio, que trabajaba arduamente como dueño de una tienda de conveniencia, y en cómo eso marcó su infancia en Florida.

“Incluso ahora, Apu es un personaje que no me molestaría que mis hijos vieran representado, porque podrán reconocer aspectos de sí mismos y de sus propios abuelos”, dice Shah al recordar su artículo de 2018. “Puedo empatizar completamente con alguien de origen surasiático que tenga una perspectiva diferente a la mía, pero esta es mi infancia. Esta es mi historia”.

Después de ver este episodio más reciente, Shah no percibió ninguna diferencia significativa en la interpretación de Malhotra.

“Obviamente, hay una voz, un tono, una textura diferentes y todo eso. Pero el personaje siempre estará ahí, con su humanidad genuina”, dice Shah. “Creo que, si hubieran incorporado este cambio antes, habría sido mucho mejor”.

En medio del aumento del odio contra los surasiáticos, el regreso de Apu es bien recibido

Apu regresa en un clima de creciente hostilidad contra los surasiáticos y los indios. Stop AAPI Hate y otros grupos de investigación han descubierto que el uso de insultos racistas y las amenazas contra los surasiáticos y los indios en internet han aumentado en los últimos años.

Bo French, candidato republicano a la Comisión de Ferrocarriles de Texas, publicó recientemente una fotografía de estudiantes surasiáticos de la Universidad de Texas que celebraban durante un partido de fútbol americano y los calificó como “un problema”. Apenas la semana pasada, un hombre fue acusado de planificar un tiroteo masivo en un templo hindú a las afueras de Chicago. Ante ese panorama, Shah celebra el enfoque cuidadoso de la serie al dar una nueva vida al personaje.

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“Es estupendo ver que la serie ha evolucionado con el tiempo y ahora, especialmente ante la discriminación y, en realidad, el señalamiento contra los surasiáticos y los indioestadounidenses en los últimos tiempos, cuando se cuestiona nuestro patriotismo, nuestra identidad estadounidense e incluso si somos aficionados al fútbol americano universitario”, afirma.

El regreso también coincide con una representación mucho mayor de figuras destacadas de origen surasiático en Estados Unidos, como la actriz y productora ejecutiva Mindy Kaling, y personas que han roto barreras en cargos públicos, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la exvicepresidenta Kamala Harris.

Cuando Apu apareció por primera vez, señala Shilpa Davé, profesora asociada de Estudios de Medios de la Universidad de Virginia, era una de las pocas representaciones constantes de los surasiáticos en la televisión.

Ahora, dice, “los surasiáticos se han convertido en parte del panorama televisivo, desde ‘Bridgerton’ hasta ... ‘Never Have I Ever’, y existe una gran variedad de representaciones diferentes”.