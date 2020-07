Le interesa que las familias vivan la experiencia del cine desde el auto.

El productor de eventos Osvaldo Rocafort manifestó su entusiasmo con el inicio hoy del Drive In Cinema en el estacionamiento del centro comercial The Mall of San Juan.

La alternativa permitirá a los interesados disfrutar de cada tanda desde la seguridad de su vehículo y pasar un momento agradable dentro de las limitaciones impuestas como medida de prevención del contagio del COVID-19.

“Lo que estoy vendiendo es la experiencia de lo que es un verdadero drive-in”, manifestó Rocafort, quien se une a la lista de profesionales que en términos de trabajo han sido tocados por la crisis de la pandemia por el coronavirus, lo que lo ha llevado a buscar nuevas alternativas para generar ingresos.

PUBLICIDAD

“El año pasado hice un circo tradicional allí mismo, en ese mismo lote, y nos fue muy bien. Vi un auge en todo lo que son eventos familiares, y viendo esa tendencia, vi lo del drive-in como una opción”, compartió.

“Los papás de nosotros nos hablan del drive-in, que eran las pocas opciones que había para ir al cine y disfrutar en pareja o con la familia”, afirmó. “Nuestra generación y los hijos de nosotros no conocen ese concepto”.

Esta alternativa de entretenimiento, que contará con una capacidad para 100 vehículos por función, estará disponible por espacio de un mes de miércoles a domingo desde las 7:00 p.m., y contará con películas de Paramount Pictures.

“Esa es la hora de comienzo porque empieza a oscurecer y se puede proyectar la película, y me da espacio para presentarla y cumplir con el toque de queda (10:00 p.m.)”, señaló con ilusión Rocafort, quien reveló que el filme con el que estrena su proyecto es Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadow.

“Salimos a la venta ayer (lunes) y tenemos casi más de la mitad vendido”, celebró, y reconoció la incertidumbre sobre si habrá un nuevo panorama cuando la gobernadora, Wanda Vázquez, exprese mañana si se tomarán nuevas medidas en el intento por combatir el coronavirus, basada en las recomendaciones del consejo asesor médico y el consejo asesor económico.

“La realidad es que yo no podría operar si cambian el toque de queda para más temprano”, lamentó.

Si te interesa asistir

La cartelera y venta de boletos está disponible a través de la plataforma Ticketpop.com. “Todos los días voy a poner una película diferente porque es una sola tanda”, adelantó el productor, quien expresó que esta semana la selección de filmes va dirigida a toda la familia. Además, aclaró que no se venderán boletos en el puesto de entrada.

PUBLICIDAD

Durante la compra de boletos, se puede preseleccionar el espacio donde deseas estacionar, que será en el lote en la entrada norte del centro comercial, contiguo al área de valet parking.

Las películas se proyectarán en una pantalla de 25 pies de alto x 60 pies de ancho.

El audio se podrá escuchar en el auto a través de una frecuencia para ser escuchada en la radio, que se indicará a la llegada.

El costo de entrada será $20 por vehículo, con un máximo de 5 personas por auto. “Cuando llegas, van a haber dos filas que van a estar escaneando el boleto y tomando la temperatura por si necesitas salir del vehículo para acceder a un baño”, dijo Rocafort. “También se revisará la seguridad, que no haya armas de fuero, y tampoco neveritas, porque va a haber disponible para la venta dulces, popcorn, pizza, refrigerios y otros”. Las personas podrán hacer sus órdenes vía mensaje de texto y se cobrará por ATH Móvil. “Las órdenes serán entregadas en los vehículos, y para esa gestión se requerirá el uso de mascarillas”, especificó.