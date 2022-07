La historia de Guerreros cambia otra vez. Ayer comenzó la nueva temporada de Guerreros vs Los Otros 2.0, en la que los afamados participantes de las Cobras y los Leones se convirtieron en un mismo equipo para enfrentarse a un grupo que asegura que liderará por segunda ocasión.

El novel equipo llegó con un nuevo padrino. Se trata del presentador Jaime Mayol, quien tendrá a cargo la conducción del especio junto a Diane Ferrer, madrina de la Selección de Guerreros.

Así las cosas, queda fuera de la producción el exgimnasta Tommy Ramos, quien se había unido al espacio como animador en enero de este año.

PUBLICIDAD

“Espero la vida me vuelva a dar otra oportunidad y pueda estar de regreso con ustedes cuando se reanude la temporada. Hasta entonces nos vemos!”, escribió ayer Ramos en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos los que desde un principio me apoyaron, a la producción de @guerreroswapa y @wapatv por la gran oportunidad. A @dianeferrerpr y @tiradalibre por enseñarme tanto! Gracias a mis leones y cobras por todo el cariño! Y gracias a todos los fanáticos que día tras día sintonizan el programa y nos ayudan a no dejarlo caer”, también escribió.

Guerreros vs Los Otros 2.0

En su primer encuentro, ambos equipos demostraron que quieren quedarse y terminaron con una puntuación 50-30 a favor de los locales.

En el 2020, un grupo de atletas se unió a la primera selección de Los Otros que retó a los Guerreros de aquel momento y ganaron su primera Estrella. De ese grupo, varios integrantes se unieron a los equipos de las Cobras y los Leones, dejando fuera a Guerreros con experiencia. En esta ocasión, el capitán de Los Otros es Luis Guillermo, conocido como Taz, quien participó también en la primera competencia para convertirse en Guerrero. Su equipo está compuesto por Annie, Emil, Juna, Jomar, Liz, José, Nicky y Yafed.

Por su parte, los fanáticos del programa escogieron a AJ “La Mole” Vargas para liderar a la Selección de Guerreros, compuesta por Nieve, Nicole, Paola, Centeno, Carlos “Thor”, Dan, Valerie y Jonuel.

Esta temporada que recién comienza se transmite de lunes a viernes a las 5:30 p.m. por Wapa Televisión.