La nostalgia resulta inevitable para Iris Chacón al repasar más de dos décadas de trayectoria en la televisión puertorriqueña, las que llevará a través de su canal de YouTube. Pero la satisfacción de contar con un público fiel que, además de seguirla, le pide que continúe sorprendiendo con trabajos nuevos, la hace sentir plena y reflexionar sobre el valor de su esfuerzo en el mundo del entretenimiento.

“Nosotros hemos llorado porque hay tantas cosas, y nos hemos reído también porque digo, la verdad que la juventud es atrevida, porque yo hacía cosas y loqueras y nos tirábamos por el piso, y era todo normal”, reveló entre risas a Primera Hora la “Vedette de América” en entrevista telefónica desde Orlando, Florida, haciendo referencia a cuando su pareja, Junno Faría, y ella comenzaron a recopilar visuales.

PUBLICIDAD

La iniciativa para lanzar su canal Iris Chacón TV, que estrenó el 3 de agosto, nació de la petición de los propios seguidores.

“Siempre me escriben desde hace mucho tiempo”, mencionó con ilusión. “Hace como dos semanas, un grupo de fanáticos con los que yo siempre me comunico, me dicen ‘hicimos una fiesta y todo lo que pusimos fueron tus videos, pero no tenemos mucho, así que mándanos cuando puedas’. Junno y yo nos sentamos a hablar, y dijimos ‘vamos a crear el canal, y ahí todo el mundo saca los videos, y baila”, afirmó entusiasmada. “También, para que la nueva generación conozca un poquito más de mi carrera, de lo que fue y lo que es Iris Chacón”.

El material para nutrir el canal es abundante.

“Son casi 25 años de televisión que yo hice”, dijo complacida, y añadió que hay admiradores que le han enviado material. “Mi show iba sábado tras sábado por 23 años. Desde ahí se siguió haciendo una vez al mes, y luego se hacían especiales”, recordó sobre el programa de una hora, que se transmitió por etapas en Telemundo, Wapa TV y el desaparecido canal 11.

Todavía rememora los esfuerzos para llevar el espacio televisivo que comenzó en la década del setenta.

“Era un trabajo semanal. Me acuerdo como ahora que ensayábamos el lunes. Ya el miércoles yo estaba probándome el vestuario. Grabábamos los jueves. Los viernes se editaba. Los sábados salía al aire. Tenía libre los domingos si no tenía trabajo, porque los fines de semana casi siempre hacíamos fiestas patronales. Y los lunes otra vez, volver a la carga”, repasó la artista, quien adelantó que además de la publicación de vivencias a lo largo de su trayectoria, contempla presentar proyectos nuevos en agenda.

PUBLICIDAD

Las miles de reproducciones que han registrado los videos en su canal, la hacen reflexionar sobre la admiración que sigue presente.

“Después de tantos años en la carrera artística, y todavía la gente me quiere. Todavía tocan mis números, en los shows me imitan, de verdad que ha sido algo maravilloso. Doy tantas gracias a Dios y al universo porque tuve y tengo todavía una carrera bien bonita”.

Contempla realizar un documental

Si bien se siente complacida en repasar la fama que logró con sus esfuerzos, compartió que no se trató de un logro sencillo. Pero su determinación no le permitió hacer a un lado sus aspiraciones.

“Es un orgullo haber sembrado una semilla en el mundo, especialmente en Puerto Rico, porque aunque en ese momento la Iglesia se me tiró en contra, tuve que batallar con mil y una situaciones difíciles, yo seguía hacia adelante porque yo creía en mí. Yo creía en que la mujer podía también hacer otras cosas especiales, no nada más estar en la casa esperando al marido, sino que aparte de eso, podíamos hacer otras cosas”, destacó convencida.

“Muchas personas decían que me utilizaban por sexy, pero yo siempre fui femenina, siempre fui amante de la belleza, y todavía lo soy. Quería que vieran que no hay nada malo en ser auténtica, en ser puertorriqueña y tener buenas caderas”.

Su legado será presentado en un documental, según adelantó.

“Estamos trabajando en eso”, compartió, y reveló que se trata de una meta que ha estado en mente hace varios años. “Estamos otra vez en conversaciones. Vamos a ver si cuando termine todo esto de la pandemia, que espero que sea pronto, les pueda estar dando esa grata noticia de que ya tenemos algo”, afirmó la artista, quien continúa como portavoz de Advantage Medical Group en Orlando.

“Estoy trabajando con personas de la tercera edad en este momento. Es una población que necesita mucho amor, mucho cuidado”, compartió Iris, quien contempla eventualmente regresar a la Isla.

“Mi meta siempre, mi sueño es volver a Puerto Rico. Estoy acá con los míos, estamos superfelices. Katiria es abogada y está acá trabajando. Están los nietos (Victoria Isabela, de 10 años, y Gustavo Ignacio, de 7). Es maravilloso. Es divino. Esos muchachos nos hacen reír tanto. Pero uno siempre añora su tierra, las montañas, la playa”, confesó.