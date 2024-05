Desconozco cuál es la fórmula que utiliza “Bridgerton” para lograr ser tan adictiva, pero definitivamente crea una necesidad en todo aquel que la ve.

Con esta serie he realizado casi grupos focales para conocer la opinión de sus seguidores y algo que me encantó descubrir es que cada temporada está hecha para una audiencia diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que si aún no tienes una temporada favorita, no te preocupes que pronto llegará.

Debo admitir que este tipo de serie no es de mi agrado, pero “Bridgerton” se me hace irresistible. La segunda temporada es mi favorita y, en lo personal, creo que ninguna le quitará ese puesto. Como mencioné anteriormente, cada temporada es para una audiencia diferente.

No obstante, la tercera es otra joya. ¡El equipo de producción hace magia! Cada temporada se enfoca en embellecer a los autores principales de la historia y en esta temporada fue Luke Newton como “Colin Bridgerton” y Nicola Coughlan como “Penelope Featherington”. Tan pronto Colin Bridgerton apareció en pantalla quedé impactada. Nunca había apreciado a este actor hasta ese momento. El aspecto que el equipo de maquillaje y vestuario hicieron con él fue espectacular. Al igual que con Nicola con su interpretación de Penelope.

El romance de ambos comienza como un juego cuando Penelope quiere conseguir un esposo en esta temporada y Colin le ofrece su ayuda para enseñarle cómo conquistar a un hombre. No es hasta ese entonces que Colin descubre que tal vez quiere a Penelope más de lo que un amigo pueda querer.

Esta producción es hermosa en cada sentido de la palabra. Además de que siempre tienen al elenco impecable, la cinematografía es otra cosa. Los colores, la escenografía, los tiros de cámara, el vestuario, el maquillaje, en fin, todo, hace que visualmente te enamores.

Otra de las cosas que me gustan de esta serie es la incorporación de música popular transformada en cover’s clásicos. En vez de estar escuchando un clásico de Beethoven, tienes en el background una acción de Taylor Swift, Madonna, Ariana Grande o Billie Eilish.

Esta tercera temporada nos va adentrando en lo que nos espera para las próximas. Podemos ver hacia dónde se dirigen los romances de varios de los hermanos Bridgerton incluyendo a la madre. También, Lady Whistledown comienza a correr peligro y nos pone en duda de lo que pudiese pasar.

La tercera temporada de “Bridgerton” será dividida en dos partes. La primera estará disponible desde el jueves en Netflix con 4 capítulos y la segunda el 13 de junio con los restantes 4.