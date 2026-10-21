El Isabela International Film Fest celebrará su sexta edición del 12 al 15 de noviembre, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más importante de Puerto Rico y el único festival bilingüe. La sede principal será el Anfiteatro Justo Méndez Cabrera de Isabela, con actividades especiales en el Hotel Guajataca en Quebradillas.

El evento, que este rendirá homenaje al cineasta David Norris, presentará cuatro días de cine puertorriqueño e internacional, estrenos y actividades formativas, menciona el comunicado de prensa. El Isabela International Film Fest es libre de costo para el público general en las funciones del Anfiteatro Justo Méndez Cabrera. Las actividades VIP son por invitación.

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El festival continúa cumpliendo su misión de promover la cultura y las artes en Puerto Rico a través del cine, sirviendo como punto de encuentro entre cineastas, público y la comunidad cultural, prosigue la comunicación escrita. La programación incluye bloques de cine estudiantil, cortometrajes puertorriqueños e internacionales, presentaciones estelares y la participación de delegaciones invitadas, como el Consulado de México en Puerto Rico.

“Llegar a nuestro sexto año es la confirmación de que Isabela se ha convertido en la casa del cine en el noroeste. Este festival nació para promover la cultura y las artes, y hoy es el punto de encuentro donde nuestros cineastas, nuestro público y nuestra comunidad cultural dialogan, crean y celebran el séptimo arte. Esta edición será una de pura excelencia”, expresó Joelle González-Laguer, director del Isabela International Film Fest, mediante declaraciones escritas.

Para más detalles, programa detallado actualizado y boletos, puedes acceder a www.isabelainternationalfilmfestival.com y a sus redes sociales.