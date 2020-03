El sol estaba inclemente en Santurce. Era la 1:30 de la tarde de un miércoles y una decena de personas, dispersas, comía o bebía algo de lo que se encuentra en Lote 23. Isel Rodríguez esperaba sola en una mesa. Estaba de punta en blanco.

Llevaba los ojos delineados de azul, y eso le resaltó aun más su verde mirada. Estaba contenta. Acalorada, pero contenta. No es para menos. La actriz, miembro del colectivo Teatro Breve, está en su salsa, o “jayada”, según sus palabras.

Desde el pasado junio al presente la artista ha sido parte de cuatro filmes, tres de estos sin estrenar: “Yerba buena”, el único en salas de cine local; “Picando alante”, el primer largometraje de Teatro Breve; “El cuartito movie”, que la unió un elenco internacional, y “La última gira”, película inspirada en el cantante Daniel Santos, que aún está en proceso de rodaje.

PUBLICIDAD

Rodríguez tuvo experiencias previas en el cine, pero esta vez el acercamiento de sus personajes se da desde una realidad que conoce, que le pertenece, porque de alguna manera le han tocado. Habla español y representa a una mujer puertorriqueña, con excepción de la película “El cuartito movie”, de Marcos Carnevale, en la que se transforma en una argentina.

“Siento que llega un punto en la vida en que uno tiene una madurez y quizás eso también trae el trabajo. El uno estar más seguro, más tranquilo por la vida”, dijo con la garganta ya refrescada con una limonada.

Esa madurez y confianza propia le da más seguridad al momento de escoger sus trabajos, aunque siempre ha sido muy cuidadosa de lo que hace. Y una satisfacción ha sido que, en el caso de “Yerba buena” (Bruno Irizarry), al verla en pantalla, experimentó lo mismo que al momento de leer el guion por primera vez.

“Cuando vi la película sentí que era exactamente lo que había leído, que eso también tranquiliza, porque uno está grabando y piensa, ´¿Qué va a salir de aquí?´, pero sentí ese flow también durante la filmación, que ese sentido de comunidad, esa cosa bonita de los actores en el set se transmitió a la película y eso fue bien nice, porque se bota todo el mundo“.

En “Yerba buena”, Isel Rodríguez es “Marie”, una de las tres amigas que experimentan con los “happy brownies” en medio del post María. [email protected])

Además de sus trabajo constante con el colectivo de Teatro Breve, Isel imparte clases de historia del teatro y actuación para cine, y estar tan activo en ambos géneros le han enriquecido su trabajo grandemente. Ha sido sobre todo una reafirmación de la importancia de que se logren trabajos en los que puertorriqueños se puedan mirar y años más tarde puedan ir atrás para conocer lo que pasó.

PUBLICIDAD

“Siempre que hablo de la historia y hablo de lugares donde no se estaba produciendo su propio arte, su propia historia, esos sitios tienden a concentrarse en otra cosa. En poder militar, o económico y pierden identidad y longevidad. Es que contar la historia de uno es bien importante, contarse uno, recordarse uno”, subrayó La madre de dos hijas.

“El cine también es un archivo histórico de quiénes somos, porque el teatro lo es también en papel, pero muchas de las experiencias que uno tiene en el papel, son efímeras, y quedan en la memoria de quien lo contó. El cine es una imagen que permanece, que puedes ir hacia atrás y verla, y decir, ´esta es nuestra idiosincracia, así es que nosotros hablamos, así es que nosotros nos vemos´. Y me parece crucial, precisamente, ahora que estamos en un momento turbulento, de decisiones, y de incertidumbre continua, pienso que en estos momentos es que uno se tiene que agarrar del lenguaje, de la cultura, de quiénes somos, porque es lo único que tenemos”, afirmó.

“Picando alante” será el primer proyecto de cine de Teatro Breve y el primer largometraje de Israel Lugo. Saldrá a los cines posiblemente este verano y honrará la memoria del cineasta Esteban Lima. “Esta película carga esa cosa personal de sacarla por él, porque le metió energía. Es un legado como productor artístico y cultural, y nos honra haberla hecho con él”.

Este año continuará activa con el clan de Teatro Breve. [email protected])

El filme nace de una obra de teatro con el mismo nombre, escrita por Mikephilippe Oliveros, en la que se retrata la intimidad de una familia que económicamente está en decadencia.

PUBLICIDAD

“Es una historia fuerte, bien distinta a ´Yerba buena´, porque ´Picando alante´ trata del cannabis también, pero es otra historia, es otra manera de hablar de eso, otra manera de contarlo”, comentó sin especificar detalles.

En “El cuartito movie” -una producción con talentos de Argentina, Puerto Rico, España, México y República Dominicana-, y en “La última gira”, sus personajes son tan lejanos como las mismas historias. En la primera es una argentina atrapada junto a otros cuatro viajeros en el “cuartito” de Aduana, y en la segunda, es una mujer traída de la ficción que aparece en la última etapa artística del bolerista.

“Como actriz quiero poder hacer distintas cosas, y me encanta vestirme y transformarme en otras personas. Estoy jayada“, manifestó. No es para menos. Gozarse su carrera desde el salón de clases, el teatro y el cine, es un lujo que no se le da a todo el mundo, y ahora le toca a ella.