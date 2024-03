La actriz y empresaria Isis Serrath se convirtió en la tercera habitante en llegar esta semana a “La casa de los famosos 4″, y desde su entrada, ya comenzó a dar candela.

“Ella es Serrath, mexicana, actriz, y empresaria. Es una persona muy espiritual. Ella viene a cambiarle el rumbo a ‘La casa de los famosos’”, sostuvo La Jefa en la introducción de la nueva huésped a la conocida residencia.

La polémica influencer aseguró que su llegada no iba a ser del agrado de Leopoldo “Guty” Carrera, quien se encuentra entre los nominados de la semana.

Telemundo dio a conocer anoche la noticia de su llegada al popular “reality show” en sus redes sociales.

“Guty, llegó tu dolor de cabeza”, escribió la influencer Yarishna Ayala en los comentarios de la públicación que hizo el canal televisivo.

Por su parte, Serrath manifestó que, en tres palabras, se cataloga como “auténtica, disciplinada, amorosa”, sin embargo, esta sostuvo que “si me hacen enojar, desearán nunca haberme conocido”.

“Que se cuiden, porque por las buenas puedo ser muy linda, pero por las malas, ni se me acerquen”, sostuvo la participante, quien alcanzó la popularidad en el programa “Enamorándonos”, en el que participó hace siete años.

En febrero, se comenzó a esparcir el rumor de que la también modelo era pareja de “Guty”, pero ella lo llegó a negar en una publicación en su cuenta personal de Instagram, aunque si reconoció que este le pidió que esperaba por ella a su salida de la competencia.

“Amores para que no se mal interprete nada dejo este comunicado para aclarar que Guty Carrera y yo no somos novios. Él me hizo una llamada antes de entrar a ‘La casa de los famosos’ para decirme que lo esperara acá afuera; pero entiendo que en el ‘show’ pueden suceder cosas y yo prefiero que él haga su vida y yo seguiré con la mía. Le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un placer apoyarlo”, escribió Serrath el 7 de febrero.

Se espera que mañana, domingo, llegue la cuarta persona que La Jefa anunció que se convertiría en el cuarto huésped de la competencia. El pasado miércoles, la presentadora puertorriqueña Patricia Corcino y la actriz mexicana Geraldine Bazán llegaron al programa.