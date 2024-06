No hubo un rostro sin lágrimas en el set de “Super Chef Celebrities” cuando Iván Calderón reveló que salvaría a su compañero Luisito Vigoreaux del fogón a cambio de su salida de la competencia por un compromiso previo.

El excampeón mundial de boxeo aseguró que, en ese preciso momento, él no lo pensó dos veces en rescatar al veterano productor de ser el próximo “achicharra’o” de la competencia de WAPA Televisión, dado que se trataba de alguien que catalogó como un gran compañero.

“Ha sido grande compartir con alguien como Luisito, que fue como tener el papá de nosotros allí, un hombre que dejaba hacer lo que tenía que hacer y nos ayudó a cada uno. Por eso me siento tan contento de haberlo salvado porque, de verdad, él se merece estar allí”, aseguró el entonces deportista en entrevista telefónica con Primera Hora.

El excampeón de boxeo aseguró que vio una figura paterna que velaba por el bienestar de sus seres queridos dentro de la competencia. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Pero el boricua jamás pensó que aceptar este reto culinario junto a otras 11 figuras de la farándula puertorriqueña lo iba a llevar no solo poner a prueba lo poco que pudo absorber de su mamá, Carmen Iris Alvarado, sino llevarlo a disfrutar de una nueva etapa de su vida como exboxeador jubilado, tanto así que, entre chiste y chiste, admitió que le hubiera encantado quedarse un ratito más en el show.

“Me siento triste porque, desde las calles, veo que la gente que me estaba diciendo: ‘yo te veo como el ganador’, y ahora tendré que ver lo que va a generar esto: el ver que me tuve que ir”, manifestó el boricua, quien se convirtió el pasado 9 de junio en el duodécimo boxeador puertorriqueño en ser exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, compartiendo el homenaje como Sixto Escobar, Pedro Montañez, Carlos Ortiz, José “Chegüi” Torres, Wilfredo Gómez, Wilfred Benítez, Edwin “Chapo” Rosario, Félix “Tito” Trinidad, Héctor “Macho” Camacho, “Cocoa Kid” Herbet Lewis y Miguel Cotto.

Sin embargo, el bautizado “Iron Boy” vaciló que la mejor parte de su retiro del programa televisivo es que su salida nunca fue por su desempeño, sino por algo que nunca vio venir: poderse defenderse en la cocina de la misma forma que lo hizo en el cuadrilátero. “Esto me dio más experiencia, conocimiento de comidas de otros países, y prepararme yo más en mi hogar. Esto, para mí, fueron como unas clases de ser chef sin tener que ir a una universidad”, apuntaló.

El guaynabeño, incluso, admitió que todos lo que llegó hacer, desde confeccionar arroz mampostea’o con pechuga de pollo rellena de mofongo, hasta chillo con coco, mangú y chipe, dos platos que lo llevaron en su momento a la vara, o riesgo de ser eliminado, él los repitió tan pronto volvía a su hogar.

“Yo hacía esos platos, y se los enviaba a todos los muchachos y les decía: ‘Mira cómo me quedó el plato, que ahora voten y tomen la decisión como se debe, a ver quién me critica ahora’, ese era el vacilón que tenía monta’o con ellos”, expuso el exparticipante, quien agradeció al panel de los “jueces del Olimpo”, compuesto por los chefs Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y el Pitmaster Lucca, por todos los regaños que recibió, dado que lo llevaron a enfocarse a seguir creciendo.

Calderón aseguró que todo plato que llegó hacer en la competencia lo volvió a preparar en su hogar para seguir practicando. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Ahora, el entonces monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 105 libras reconoció que, a pesar de seguir manteniendo comunicación con sus compañeros, él extrañará mucho llegar al set y enfrentar los retos diarios que traía la producción a la estufa.

“Me sentí que creé otra familia, del programa me llevé unos amigos, conectar con gente que yo jamás pensé conocer, aunque algunos de ellos sé quienes son desde mi deporte. Pero conocer al ‘Bebesaurio’, Jennifer (Fungenzi), Miss Gala, y Franco Micheo, gente que posiblemente no los iba a conocer desde como estoy ahora, y llevarme la experiencia de ver quiénes son ellos en redes y ellos en persona. De ellos, sentí el amor y cariño”, sostuvo.