La conductora de televisión Ivonne Orsini está convencida de que, si apareciera en la pantalla con las raíces del cabello canosas o exhibiendo un par de “chichitos”, la juzgarían negativamente, y quizás mucho más por parte de sus pares mujeres.

“No podemos ser tan duras con nosotras mismas”, opinó. “Nosotras que tenemos tantos cambios hormonales, muchas seremos madres o han sido madres, así que los cuerpos van cambiando y no es bonito estereotipar a una mujer como, entre comillas, belleza, por ser delgada, blanca, rubia, ni tampoco es bonito, que ahora está en tendencia ser caderona, con muchas pompis, mucho seno, y las que no los tengan, entonces no tiene buen cuerpo. Ninguna de los dos”, sostuvo la comunicadora y abogada.

Orsini compartió estas expresiones en el marco de su nuevo rol en la animación de la tercera temporada de la competencia de diseñadores “Revelación Moda”, que debutará este domingo, a las 8:00 p.m., por Telemundo. Se expresó, además, emocionada por las nuevas perspectivas sobre la imagen y moda femenina que están adoptando y promoviendo importantes marcas comerciales.

“Somos a veces muy duras y nuestra sociedad a veces es muy dura. Y lo comparo con los hombres, que a veces tienen sus canitas y (el comentario es), ‘Ay, esas canitas son de experiencia’ o hasta sexys se les ven; les ves su barriguita chévere y es, ‘Ay mira, qué cute se ve’, y nosotras, qué pasa, por qué no podemos evolucionar, no quiero decir envejecer, pero desarrollarnos con dignidad, seguir la vida con dignidad”, criticó. “Vivimos demasiado pendientes a lo estético, y que las marcas reconocidas a nivel internacional utilicen mujeres blancas, negras, de todos los pesos, con vitiligo, es una maravilla”, abundó la anfitriona de “Hoy día Puerto Rico” en la misma estación de televisión.

Esta responsabilidad con este proyecto, tipo reality show, la regresa temporeramente a sus inicios en los certámenes de belleza y las pasarelas, y poder retomar la novedad por un estilo de cabello, vestuario y maquillaje distinto para cada una de las galas, le divierte. “Van a ver a una Ivonne Orsini por la mañana, de una manera que soy yo, y por la noche, cuando salga el programa, también seré yo, pero ya con una moda y glamour más elevado, y ese espacio de poder jugar con el rol, porque el espacio (programa) lo permite, pues me lo estoy disfrutando”, dijo desde el atelier de la prestogiosa modista Carlota Alfaro, el cual sirve de taller para los participantes.

El atelier de Carlota Alfaro es la sede de trabajo de los participantes. ( VANESSA SERRA DIAZ )

A 15 años de coronarse Miss Mundo de Puerto Rico 2008, la presentadora reconoce que la plataforma del certamen de belleza definió su destino profesional. “Recuerdo ese trajecito de $5.99 la primera vez que estuve frente de la prensa, con los tacos de mami, con los dedos así (doblados), porque ella es size 9 y yo soy 10 u 11. No me maquillaba, no me pasaba blower. Cuando entro al concurso, evidentemente, me doy a conocer y ahí soy muy responsable en reconocer que esto se estudia. Me cambio para comunicaciones, estudié, que siempre enfatizo que es una carrera que se estudia, y de ahí despunto, porque entonces me llamaron para un reality show en España, pero si no hubiera sido reina de belleza no me hubiesen llamado”.

Orsini será en la pantalla de “Revelación Moda” el enlace entre los 13 participantes y el panel de jurados, integrado por la socialité Annette Vaillant; el relacionista Julio Núñez, el diseñador de moda Eddie Guerrero y la influencer Miss Gala. Con ellos estará un invitado especial por programa. Cada una de las galas supondrá un reto distinto para los diseñadores, quienes además gozan de la mentoría de Alfaro y de las stylists Michelle Rodríguez y Claudia Madrid.

“No es meramente ver un prompter y decir que esta es la primera y segunda gala y aquí están los diseñasores, es que soy el hilo conductor, veo el trabajo, los sacrificios, me involucro con ellos... Pero también estoy con el jurado, escucho todas las opiniones y tengo la grata responsabilidad de decir quién gana cada gala, y el reto de decir quién se elimina”, detalló la animadora.

Alfaro, por su parte, se expresó encantada con las creaciones que logran los participantes en un tiempo tan limitado. “Al ver el resultado del esfuerzo de ellos, reconozco que son talentosos, porque todo el mundo ha presentado cosas diferentes con lo que le han pedido”, destacó. “Así es que los admiro sinceramente, porque en pocas horas ellos han hecho demasiado... Como son jóvenes la mayoría, sí les recomiendo que sigan estudiando para que se perfeccionen”.

La competencia “Revelación Moda” se extenderá por 13 semanas.