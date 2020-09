Ivonne Orsini regresó a la Isla hace cerca de siete años, después de estudiar y trabajar en la televisión y teatro en España, pero siempre lo vio como un viaje temporal y en algún momento, se regresaría a Europa.

Ahora España es un destino dentro de sus opciones de viaje, porque su vida familiar y profesional ya echó raíces aquí, y es aquí donde también tiene ancladas sus metas de ejercer el Derecho y la maternidad, entre otras.

“Yo pensaba que no iba a estar aquí. No por nada malo, amo a mi país, y aquí es que me voy a quedar, pero cuando estaba en España, por el tiempo que estuve allá estudiando y trabajando, al venir acá pensé que iba a ser transitorio, que iba a estar un tiempo aquí, y me iba a regresar a España”, recordó.

La oportunidad de desarrollarse en la animación como parte de los presentadores del programa de entretenimiento “¡Viva la tarde!” (Wapa) no tardó en llegar, y con ella, los planes comenzaron a cambiar.

“Lo mejor que me venía era realmente estar aquí”, dijo. “Me ha encantado ser presentadora, porque aparte de informar, la gente me conoce, tengo ese contacto, y he llegado a muchas personas y muchas personas han llegado a mí a través de este trabajo, y me gusta muchísimo. Afortunadamente puedo estar frente a una cámara siendo yo. No tengo que tener ningún tipo de personaje y me pagan”.

Hace un año completó su Juris Doctor, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana en San Juan. Es una carrera a la que llegó por su inquietud de continuar sus estudios tras completar un bachillerato en comunicaciones, y teatro, aunque sin la expectativa de ejercerla.

“Una vez adentro, me dio ese feeling de que sí me gustaría ejercer. No me iría de los medios, me encantaría poder integrarlos dentro del derecho”, compartió. El área que más interesa es la propiedad intelectual o Entertainment Law.

Hay mucha gente que ni sabe que fui reina de belleza (Miss Mundo de Puerto Rico), a otros se les olvida y a mí también, y no es que esté mal, pero no me quedé estancada en el 2008. Muchas sueñan con ser reinas de belleza y tienen un gran propósito; yo lo vi como una etapa que tenía que pasar por un año y después de eso volví a ser Ivonne” -Ivonne Orsini, presentadora de televisión

El reinado como Miss Mundo de Puerto Rico en el 2008 lo observa ahora como una plataforma de exposición.

“Siempre tuve claro en que quería estudiar, por eso terminé mi bachillerato, terminé el Juris Doctor, porque tenía mis planes, y eso me sirvió como plataforma. No me llevó a donde estoy ahora, a eso me llevaron mis méritos”.

Su familia, su prioridad

Orsini, natural de Bayamón, proviene de familia grande. Goza de tener a sus padres y a sus tres hermanos, y todos son sus mejores amigos, sus confidentes. A sus ahijados los quiere como si fueran hijos biológicos, e igual de encariñada está con los dos hijos de su pareja, Christian Ravelo.

La relación con los menores afianzó el carácter maternal natural en ella, y es una experiencia que le trae tantas alegrías como aprendizaje.

“Ellos comparten mucho con papá, así que estoy con ellos mucho tiempo y por fortuna, mi pareja me ha dado mi espacio para poder adentrarme, no como su madre, porque tienen a su mamá, pero sí es una posición que las que vivimos esta experiencia, me pueden entender, porque no lo imaginé, no lo pensé, y no lo podía haber dicho de esta manera si no lo hubiese vivido, porque no tienes el rol de mamá, pero tienes el mismo cariño como madre”.

Tener su propia familia la ilusiona muchísimo, y es parte de los proyecciones que comparte con su compañero.

“Siempre he querido ser madre, y con eso me refiero a tener una familia, porque madre, si hubiese querido, lo hubiera podido ser en otro momento, pero siempre he querido tener una familia”, concluyó.