Quien crea que Ivonne Orsini y Ramón “Gato” Gómez se conocieron en los pasillos de Wapa, se equivoca. Ellos se conocen hace cerca de 20 años, cuando ella se probaba en el voleibol y él hacía lo propio en el baloncesto. Luego, ambos coincidieron en las pasarelas locales como modelos, y pasado el tiempo volvieron a encontrarse en la televisión.

Ahora los anhelos profesionales de cada uno “conspiraron” a favor de unirlos como la nueva pareja de animadores que estará al frente del programa por estrenar “Hoy día Puerto Rico”, que el público televidente podrá ver a partir del lunes, 15 de febrero, entre 8:00 y 10:00 de la mañana, convirtiéndose en una competencia para “Noticentro al amanecer”. Junto con ellos estarán la periodista Grenda Rivera y la reportera del tiempo, Elizabeth Robaina, así como un equipo de colaboradores que incluirá a Zoé Laboy (política), Desirée Lowry (belleza y moda), Suzette Bacó (coach de vida), Juan Carlos Pedreira (tecnología) y Félix Caraballo (cine).

PUBLICIDAD

Tanto Ivonne como Gato compartieron esta tarde que este nuevo proyecto les permitirá la evolución que desean para sus respectivas carreras.

En el caso de él, le interesó particularmente la “estructura” que llevará el programa, producido por el Departamento de Noticias, que dirige Dialma Santiago.

“Lo que le vamos a ofrecer al televidente, al público, (va a ser) un bálsamo de positivismo, de alegría, de levantarse cada mañana exponiendo temas que el público va a ser parte fundamental, porque los vamos a integrar de una manera directa, esa es la misión de ‘Hoy día Puerto Rico’, que el público va a ser el host (animador) número cinco”, dijo el exanfitrión de “Pégate al mediodía”, en Wapa.

Para Ivonne esta producción representa el balance ideal entre lo que puede ofrecer como presentadora y abogada, que es su otra profesión.

“En el espacio donde trabajaba antes (’Viva la tarde’), que estaba muy contenta, sabía que quería seguir creciendo, quizás en temas más profundos, donde pudiera interactuar, y este espacio, precisamente, me da la flexibilidad de ser la Ivonne Orsini que todos conocen, con la chispa y lo que pueda decir y lo que genuinamente soy, pero también puedo incluir mi faceta como abogada, porque nos vamos a levantar con la noticia de vigencia que tenga el día, y también habrá temas donde puedo inmiscuir mi otra faceta de abogada”, destacó la conductora, para quien el 2021 inició a manos llenas, por su reciente casamiento y esta nueva experiencia de trabajo.

La actriz será una de la colaboradores con un segmento en torno a una nueva faceta.

No será un noticiario

PUBLICIDAD

Aún cuando será un proyecto concebido por el Departamento de Noticias de Telemundo, Dialma Santiago advierte que el formato no tendrá la rigidez de un noticiario, por lo que la ambientación en pantalla será más relajada y casual, así como el contenido.

“Noticias va a tener su segmento específico, pero al no ser un noticiero, no va a tener ese formato tan rígido. Va a tener su segmento con Grenda, que es perfecta para este programa porque tiene esa capacidad de ir del hard news al soft y tener ese balance sin perder esa credibilidad. Junto con Elizabeth esa va a ser la parte de noticias más fuerte en el programa, ya después fluye entre lo que son los distintos temas y los diferentes colaboradores. Vamos a tener esa flexibilidad que no la tenemos en un noticiero normal”, detalló la directora.

La gama de temas abarcará salud, moda, belleza, tecnología, cocina, noticias, política, motivación, Ivonne atenderá los contenidos dirigidos a la comunidad sorda y Gato abundará sobre los deportes y la importancia de estos.