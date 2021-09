Hay momentos que te marcan la vida para siempre, algunos buenos, otros no tan agradables y la periodista puertorriqueña Jackie Guerrido lleva uno triste en su corazón, y no es para menos, la reportera no se enteró de la muerte de su padre hasta un año después.

Guerrido, ofreció una entrevista al programa “Despierta América” en donde confesó la manera dramática en la que se enteró de la muerte de su progenitor.

“Yo vivía con mi mamá en Nueva York y a los 11 años le digo: ‘¿Sabes qué? Yo creo que es tiempo, me quiero ir a vivir con él’. La última vez que lo vi pues estaba enfermo de los pulmones’. Y cuando llego a Puerto Rico superemocionada con mi maleta me dice mi abuela: ‘No, pero si tu papá hace un año murió’”, recordó entre lágrimas la periodista.

PUBLICIDAD

“Me quedé como si te echaran un balde de agua fría sin entender muchas cosas. No hice preguntas. Y sí mi abuela me dijo: ‘Tratamos de buscarte, pero fue difícil’”, añadió.

Guerrido dijo que la noticia de la muerte de su padre le generó muchos cambios en su vida.

“Cuando regresamos a Nueva York me aferré en el ejercicio. Me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a correr. Me aferré en el deporte. Me convertí en atleta y mi mamá me decía: ‘Ay no salgas a correr tan temprano porque es peligroso’. Pero yo no sentía que andaba sola, sentía que era como que el momento donde yo podía sentirlo cerca”, reveló.

“Yo nunca sentí que andaba sola, siempre sentí que él andaba conmigo”, finalizó la reportera.

Jackie Guerrido ahora es una de las presentadoras de Despierta América en Domingo.