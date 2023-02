Un granado grupo de cineastas, de la vieja y nueva generación, fueron reconocidos hoy por su trayectoria y aportaciones a la industria cinematográfica de Puerto Rico en una ceremonia en la Cámara de Representantes.

Luego del homenaje, que se llevó a cabo en la Sala Julio Tomás Martínez primer piso del Capitolio, la Cámara aprobó en la sesión de hoy un proyecto de ley que declara el segundo sábado de cada febrero como “Día del Cine Puertorriqueño”. La medida, de la representante Jocelyne Rodríguez Negrón, también promotora del homenaje a los cineastas, debe pasar al escrutinio del Senado.

Los cineastas galardonados recibieron una moción en forma de pergamino y una medalla con el escudo de la Cámara.

En la treintena de homenajeados se destacaba el actor, productor, escritor y director de cine Jacobo Morales, cuya película “Lo que le pasó a Santiago”, de 1989, es hasta el momento el único largometraje de Puerto Rico que ha recibido una nominación como mejor película extranjera en los premios Óscar.

Jacobo Morales, junto a una treintena de cineastas boricuas, fueron homenajeados en la Cámara de Representantes por sus contribuciones en la industria fílmica local. ( Suministrada )

Morales recibió el reconocimiento junto a su esposa y también productora de cine Blanca Eró. El actor y director de cine felicitó a sus colegas homenajeados por seguir adelante “contra viento y marea” con la cinematografía nacional y destacó que el motor principal del cine puertorriqueño “es la identificación con nuestra identidad y cultura”.

“El cine puertorriqueño debe tener como punto de partida el convencimiento de que va mucho más allá del entretenimiento. El vínculo con nuestra cultura y con nuestra identidad es indispensable para seguir abriendo campo en el mundo”, expresó Morales, de 88 años de edad, también guionista de las películas “Dios los cría” ((1979) y “Linda Sara” (1994).

Morales también dijo que, “el cine nuestro debe trascender también la brega inmediata en el país y el aspecto de la distribución también es importante”.

Otro de los homenajeados, Diego de la Texeira, indicó que la industria cinematográfica no se ha podido consolidar en Puerto Rico por el partidismo político. “No me voy a adentrar en los asuntos de lo que es corrupción y las cosas para no dañar la fiesta a la querida representante”, sostuvo el cineasta de Ponce, quien pidió un aplauso para “la mayor defensora del cine puertorriqueño: la senadora Velda González”.

También fueron homenajeados, entre otros, los directores, guionistas y productores, Raúl Marchand Díaz (”Broche de Oro”) y Marcos Zurinaga (”La Gran Fiesta” y “Tango Bar”. Otros galardonados lo fueron, José Artemio Torres, Elia Enid Cadilla, Rossie Acosta, Carlos Nido y Sonia Fritz. El también cineasta Luis Molina, director de “La guagua área”, figuró en la lista, pero no estuvo presente.

“Hoy vamos a estar reconociendo esta ardua labor y compromiso que tienen todos y cada uno de ustedes, un grupo de hombres y mujeres extraordinarios que le han dado gloria al cine puertorriqueño”, expresó Rodríguez Negrón, quien representa el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán.

Según la legisladora, el proyecto de ley aprobado hoy no solo busca reconocer el esfuerzo que realizan todos los cineastas puertorriqueños para desarrollar esta industria en la Isla, sino que tendrá el objetivo de obligar mayores recursos económicos para su máximo crecimiento.

“Vamos a estar trabajando unidos a favor de esta industria. Vamos a continuar manteniendo comunicación y reuniéndonos para conseguir mayores recursos para que esta industria se continúe desarrollando”, afirmó Rodríguez Negrón.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, estuvo de forma breve en la ceremonia. “Su éxito es el éxito de todos los puertorriqueños”, dijo en unas expresiones de bienvenida.

El presidente del Puerto Rico Film Festival, Lester Rivé, abogó por legislación para fortalecer la industria de la cinematografía en Puerto Rico.

Destacó que durante los pasados cinco años, el cine nacional ha cobrado un sentido de terapia para los puertorriqueño tras las emergencias vividas por los huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19.

“A pesar de todos estos contratiempos, nuestra industria se sacudió y continuó hacia adelante. Puerto Rico ahora mismo cuenta con los mejores profesionales en la industria, quienes día a día salen a la calle a dar el todo por el todo, y a poner el nombre de nuestra isla en alto con mucho sacrificio y pasión”, sostuvo.

Además de repasar la historia del cine en Puerto Rico, Rivé aludió a los cineastas que este año “lo han sacrificado todo” para estrenar sus trabajos en salas de cine.