Luego de varios años como presentadora en el programa diario Pégate al Mediodía de Wapa Televisión, la animadora Jailene Cintrón se dedicará de lleno a su proyecto de vida, la plataforma digital “Mujer Pa’Ti”. Hoy, con palabras de gratitud tuvo una emotiva despedida con sus compañeros de la producción y de los televidentes.

“Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que, desde un principio, me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al Mediodía. Esa confianza y el profundo cariño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que Pégate al Mediodía y Wapa siempre serán mi casa”, expresó Jailene mediante comunicado de prensa.

La productora ejecutiva del espacio, Gilda Santini, tuvo palabras de agradecimiento para Jailene: “Ella comenzó con nosotros hace ocho años con un segmento semanal de Mujer Pa´Ti y, en el 2022, se integró como una de las figuras principales del programa. Han sido años de gran bendición para todos porque, a parte de su profesionalismo, ha sido un ser humano único. Estoy feliz por ella porque seguirá dedicada a uno de los proyectos que más ha cuidado a través de los años. Valoro su amistad y hermandad, al tiempo que agradezco el tiempo que nos dedicó a sus compañeros y a todos los que nos reciben a diario en sus hogares. Definitivamente, cuenta con nuestro apoyo en todos sus proyectos y tiene las puertas abiertas en Pégate al Mediodía y en Wapa”.

Durante las próximas semanas, la producción recibirá animadoras invitadas para compartir con el equipo de presentadores que incluye a Natalia Rivera, Melwin Cedeño y Alfonso Alemán, entre otros.

Mujer Pa’Ti, que recientemente estrenó su segunda temporada a través de YouTube, es una plataforma emocional, educativa y social que nació como una serie de eventos presenciales que impactaron a más de 8,000 mujeres en toda la Isla. Con un enfoque renovado, aspira a consolidarse como un espacio seguro que visibiliza la verdad de las mujeres más allá del éxito o la apariencia, y ofrece herramientas reales, entrevistas íntimas, recursos prácticos y una comunidad de apoyo emocional.

“Hay proyectos que se me han presentado en donde puedo seguir fortaleciendo el valor de la mujer y no los he podido realizar por el compromiso que tenía en Pégate al Mediodía. Me quiero dar la oportunidad de poder aceptar nuevos proyectos y seguir creciendo nuestra plataforma”, añadió Cintrón.

En esta nueva etapa, la animadora también ampliará el alcance de Mujer Pa’Ti a través de una plataforma web, y retomará los eventos presenciales que durante más de una década impactaron a miles de mujeres en toda la Isla. Las temporadas de Mujer Pa’Ti están disponibles en su canal de YouTube, y el público puede seguir las redes sociales en Facebook e Instagram.

“Con esta plataforma, Jailene reafirma su compromiso de acompañar y fortalecer a miles de mujeres, demostrando que cada historia importa y que juntas se pueden activar soluciones reales para una vida más plena y consciente”, expresa el comunicado de prensa.

Cintrón continuará además con su participación semanal en El Circo de la Mega todos los jueves junto al Gangster y Funky Joe, donde también tiene su segmento de Mujer Pa´Ti con diferentes colaboradoras todas las semanas.