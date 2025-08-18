La cantante Janina Irizarry, la primera ganadora de “Objetivo Fama”, comenzó un nuevo capítulo de su vida tras regresar a vivir en su natal Puerto Rico, lugar donde arrancó su sueño de ser artista en la competencia de canto que está de regreso en una edición renovada que ahora se transmite por Telemundo Puerto Rico.

“¡He vuelto y estoy lista para arrasar!“, aseguró la boricua, quien vuelve a la Isla del Encanto para trabajar en futuros proyectos musicales, al tiempo que se integra a la competencia que se alzó como campeona hace 21 años a través de ”Objetivo Fama: Sin Editar".

“Que todo esto esté pasando a la misma vez que estoy regresando después de 15 años de vivir en Los Ángeles es increíble, ya estoy de vuelta, ya me mudé y ahora no me voy”, aseguró la lajeña, quien celebra que un nuevo grupo de jóvenes viva una nueva versión de la oportunidad que ella aprovechó en su juventud.

“‘Objetivo Fama’ me cambió la vida. Todo el que ha estado en el show y de alguna manera u otra tienen una carrera dentro de la música o en los medios, tiene que agradecerle mucho al programa. Esto fue una escuela, aprendí tanto, tengo 20 años de carrera”, agregó.

Ahora, como cantante de más de dos décacas, actriz y madre de Ziggy Stardust, espera que esta cepa disfrute un momento similar al que vivió a principio de los 2000, cuando la conexión con el público se daba cara a cara, visitando tiendas por departamento, centros comerciales y las esquinas más peculiares.

“Lo que fue la ‘famamanía’ en aquel entonces, anhelo que vuelva a pasar, pero son tiempos muy diferentes, hay redes sociales, la convivencia puede ser más ‘challenging’ para los nenes porque están más expuestos, están más acostumbrados a no aburrirse nunca. Siempre tienen un teléfono en mano. Nosotros no, nosotros nos la ingeniábamos, no teníamos nada, los chismes los sabíamos por la revista Vea, TV Guía y Primera Hora”, dijo entre risas.

Pero la artista dejó claro que aún sin el acceso a la tecnología actual se gozó su acuartelamiento con sus compañeros en esa temporada debut, entonces por Univision.

“‘Objetivo Fama’ es una escuela. La gente lo puede ver como un simple ‘reality’, otros dicen que es una competencia para ganarse un premio y ya, pero la realidad es que tú aprendes tanto y no todo el mundo tiene esa accesibilidad a tener una maestra de canto, a saber cómo es trabajar con cámaras, trabajar con un micrófono, escucharte desde un ‘in-ear’, ver cómo funcionan los sonidos y las pistas, agarrar tarima; eso no es una oportunidad que tiene todo el mundo y esto les da ese alcance”, indicó Irizarry, quien se destacó por su espíritu rockero y vibra bohemia en la competencia musical.

Janina sostuvo que en momentos en los que el acceso a la música es más amplio, nunca está demás contar con un espacio que permita transformar la voz como el instrumento musical más importante.

“Cualquiera canta, pero tú llegar a una clase de canto, trabajar tu instrumento, aprender técnicas, y viéndolo ahora, es básicamente el mismo modelo de lo que era antes, y ese modelo funciona: Levantar estos nenes para que convivan, chévere, eso bueno para televisión, para generar ‘rating’, pero esos nenes están aprendiendo, ellos tienen clases de canto todos los días, clases de baile todos los días, los están enseñando a cómo moverse en una tarima. Todo eso es importante y fue algo importante para mí”, expresó.

Irizarry también recordó que cada sábado que le tocaba darse la vuelta a las galas, siempre trataba sus presentaciones como si fueran su última.

“Yo lo dejaba todo en el escenario, porque si ese sería mi último caretazo, ese sería el caretazo del que se iban a acordar y mira, ¡llegué hasta el final! Yo iba siempre con la frente en alto y si me fue mal, sacudí y fui pa’ lante”, dijo la cantante.

Al tiempo en que corre la edición renovada del programa por Telemundo Puerto Rico, Irizarry exhortó a los nuevos talentos a, “que sean una esponja de todo lo que le están viviendo”.

“¡Absorban todo! Eso que aprenden no es algo para los tres meses de la competencia, es algo que van a usar para el resto de sus vidas... si deciden continuar en la música, o en cualquier otra carrera, porque todo requiere disciplina. ¡Y que sean bien genuinos siempre!“, indicó.

“Objetivo Fama” sigue buscando a la nueva estrella de la música todos los sábados, a las 8:00 de la noche.