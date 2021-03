El actor y humorista Jasond Calderón manifestó que dentro de la dinámica en el espacio televisivo ¡Qué junte!, se continuará presentando con su verdadera personalidad: “un incordio”. Así lo aseguró en entrevista con Primera Hora sobre el espacio de Mega TV que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 p.m., y que modera junto con Fernan Vélez “Nalgorazzi”, Sylvia Hernández y Liza Lugo.

“Voy a estar incordiando. Voy a hacer de Jasond Calderón, como siempre he sido, y todos los que me conocen, mis amigos cercanos y amigos que tengo de los medios saben que soy de esta forma”, resaltó el también locutor.

“Voy a tener también personajes que van a ir desarrollándose durante la vida del programa, pero inicialmente, como Jasond Calderón voy a estar dando mi opinión y sacándole punta y haciendo comedia, buscando el lado jocoso a cualquier situación que se presente, claro, siempre que no se trate de un tema serio”, insistió el artista, quien valora la experiencia del panel que compone el programa.

“Muy contento de estar en este equipo y comenzar este nuevo proyecto y esta nueva oportunidad. Apoyándome en mis compañeros, que tienen mucha experiencia frente a los medios de comunicación, específicamente en televisión. Supercontento por estar en un programa de entretenimiento que es para llevarle risa a Puerto Rico, una alternativa nueva, con la mejor intención para entretenernos, de pasarla bien”, resaltó el actor, quien representaría a “Benny” en el musical In The Heights a presentarse en mayo del año pasado en el Centro de Bellas Artes de Santurce, previo a su posposición por la pandemia del COVID-19.

Calderón también es el creador de personajes como “El de las manitas” y el influencer “La Moña”, que promueve entre las parodias que comparte en sus redes sociales.

“A ‘El de las manitas’ la gente lo bautizó así, y puede ser un hombre, una mujer, un niño, una niña, un animal”, aclaró, y describió a “La Moña” como el influencer “más flojito de todos, no sabe hacer bien las cosas y está perdido todo el tiempo”.

El actor resaltó uno de los aspectos que pesa a la hora de preparar sus parodias.

“Tengo en cuenta a los niños. Me gusta hacer ese tipo de comedia que mis niñas puedan ver. Por eso no me voy para lo chabacano”, afirmó el padre de Kianna, de 12 años, y de Ainhoa, de 8. “Tienen la vena artística. Son bien graciosas. Son chistosas. Son bien simpáticas. Les gusta bailar hip hop, cantar, hacer video. Ahora no hacen tanto video conmigo porque están creciendo y dicen que ‘papi no es cool’, pero les gusta cuando ven el resultado final de la parodia, de lo que ven y les da mucha risa”.

El artista, quien cuenta con más de dos décadas laborando en el campo de la publicidad, perteneció al grupo musical puertorriqueño Jyve V para finales de la década de los noventa y principios del 2000.

“Todavía me mantengo en la música, no como protagonista, pero escribiendo para campañas, jingles para compañías de diferentes marcas. Me paso componiendo en mi casa, en mi estudio”, afirmó Calderón, quien compartió parte del aprendizaje que le derivó la experiencia en el conjunto juvenil que inició con su hermano Rafa y un amigo, Álex, y al que luego se unieron Chelo y Samuel.

“Aprendí que son importantes las relaciones que tengas con los compañeros en los diferentes medios, y que tienes que tener los pies sobre la tierra. Entender que todo es un ciclo, que puede que tengas éxito, que puede que no, y aprender a trabajar y dar el cien por ciento dondequiera que te pares”, reflexionó el artista natural de Bayamón.