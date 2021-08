Parte de cero. No se recuesta de la veteranía por el camino recorrido en los medios, ni del respaldo del público. Y tampoco forma parte de su personalidad poner trabas a un colega o manchar su reputación con el fin de lograr aceptación.

“Yo no soy de los que cree que para yo crecer tengo que bajarte a ti”, expresó el analista político Jay Fonseca, quien el lunes a las 3:20 de la tarde estrenará el espacio televisivo Los datos son los datos (Wapa TV).

“Yo crezco porque yo voy a hacer un mejor trabajo. Desgraciadamente, en los medios hay mucha gente que trata de destruirte a ti para ellos poder brillar, y yo no creo en eso”, sostuvo enfático el también abogado a Primera Hora, quien en julio anunció su salida de Telemundo, donde moderaba el programa investigativo Jay y sus rayos X. “Por eso cuando salgo, hablo tan bien de todo el mundo, obviamente cuando salgo del canal en que estaba. Yo quiero demostrar quién soy yo, qué yo hago y qué hace mi equipo de trabajo”.

PUBLICIDAD

Si bien es consciente de contar con un sector del público que por años le ha mostrado su respaldo, y de la experiencia que le permite proyectarse ante los medios con gran confianza, asegura que no se recuesta de ello.

“Quién me conoce sabe que yo siempre corro asustado”, compartió. “Uno tiene que correr pensando en que el competidor está compitiendo más duro, y trabajar más duro, y yo creo que yo tengo que demostrar que yo voy a dar más duro todavía”, sostuvo el comunicador sobre el programa que se transmitirá de lunes a viernes en un bloque de programación local consecutiva que comienza a las 11:00 de la mañana y se extiende hasta Guerreros Cobras vs Leones, que inicia a las 5:30 de la tarde.

“Nunca tomo por sentado que la audiencia me va a ver, la verdad. He visto cómo otros compañeros de los medios se piensan que uno es eterno en esto, y como nos ha enseñado la historia, en cualquier momento se pueden ir”.

Como es de esperar, el formato del nuevo programa incluirá el análisis de situaciones del acontecer del País, entre otros temas.

“Los datos son los datos es un show de política, es un show noticioso donde los datos son el eje central más allá de quién los presente. La noticia más importante del día la vamos a desmenuzar con los datos. Vamos a buscar los ángulos más importantes dentro de esa noticia, y obviamente darle seguimiento a nuestras historias del show investigativo, que pronto vamos también a lanzar”, adelantó sobre el otro espacio del que estará a cargo pronto, en un horario nocturno, según aseguró.

PUBLICIDAD

“Queremos hacer un show también que incluya comedia, que incluya el elemento humano de ayudar a la comunidad, y vamos a estar haciendo bastante de eso… y por si acaso, yo no soy el comediante”, aclaró al abundar sobre el programa que estrena el lunes. Por otro lado, en las redes sociales ha sido abordado sobre cómo competiría el programa investigativo que proyecta estrenar más adelante, con el de Normando Valentín, Ahí está la verdad.

“Son shows bien diferentes, y el de él va a seguir. El de Normando es una vez al mes porque él trabaja en NotiUno, trabaja aquí, pero sigue”.

Es opinionada

Si bien continuamente el analista político hace referencia al orgullo de ser padre, reveló que a la estudiante de 19 años no le llama la atención seguir sus pasos.

“Mi nena, mi hija yo creo que no está muy metida en temas políticos. Tú sabes que dicen que hijo de gato, caza ratón. Mi hija no es cazadora de ratones”, dijo entre risas el comentarista sobre la joven, quien reside con él, y quien por el momento incluye cantar como uno de sus principales intereses.

“Ella no sigue la política del día. Yo pienso que ella vive en un mundo paralelo diferente al mío”, sostuvo. “Sí ha pasado que pensamos diferentes. Yo soy más conservador, presumo que por los años. Ella tiene 19 años, la tuve a los 19”, expresó, y reveló que se parece a él en ser “opinionada”.

“A veces cuando me siento hablar con ella, siento que estoy hablando con un ser humano tan diferente a mí, y a la misma vez tan parecido. Mi nena tiene criterio propio. Ella no es víctima de presión de grupo y eso me encanta. Me encanta ver que, aunque yo difiero de ella, ella tiene sus propias opiniones y eso me encanta. No se deja influir ni por su papá (ríe)”, expuso, y resaltó su interés en mantener su nombre en anonimato.

“Prefiero que sea ella (quien lo revele). Si algún día quiere ser figura pública, que sea porque ella buscó ser figura pública. Por eso no la menciono por su nombre”.