El analista político Jay Fonseca reaccionó esta tarde a los rumores que circularon más temprano en las redes sociales sobre una presunta cancelación de sus programas en Wapa-TV.

Actualmente, el comunicador conduce el espacio de análisis político y social “Los datos son los datos”, que se transmite de lunes a viernes a las 3:20 p.m., y el programa investigativo “Cuarto poder”, que sale al aire los martes a las 10:00 a.m.

Fue precisamente en “Los datos son los datos” donde Fonseca se dirigió a la teleaudiencia para comentar sobre la controversia.

“Tengo que decirles que tengo noticias pronto, pero ahora no es el momento. Tengo noticias para ustedes y pronto las estaré compartiendo. No les voy a mentir, les voy a decir la verdad. Para todos los que han preguntado por el rumor que está corriendo en las redes sociales, tengo noticias para ustedes pronto”, manifestó.

El rumor sobre la supuesta cancelación de estas producciones surgió inicialmente en la página de Facebook de La Comay.

“Los datos son los datos” estrenó en Wapa en agosto de 2021, poco después de que Fonseca saliera sorpresivamente del canal 2 (Telemundo). “Cuarto poder”, por su parte, debutó en septiembre del mismo año.

Además de encabezar estos dos proyectos, Fonseca también se desempeña como analista político en NotiCentro: Edición Estelar.