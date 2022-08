Se acabó la espera para los seguidores de “Raymond y sus amigos” (RYSA) de Telemundo. Desde la semana pasada, la producción del programa de comedia anunció que hoy llegaría un nuevo integrante al elenco liderado por el comediante y filántropo Raymond Arrieta.

Esta noche, finalmente, se dio a conocer que el actor y humorista Jasond Calderón se unirá a los amigos del también anfitrión de “Día a Día”, donde se destacan Sara Jarque, René Monclova, Jorge Castro, Joealis Filippetti, Mónica Pastrana, Lizmarie Quintana, Abraham Marti, Norwill Fragoso, Miguel Morales y Rosko Jaime.

El público del espacio televisivo podrá disfrutar de las ocurrencias de Calderón desde el próximo martes, 30 de agosto. Esta buena nueva, contó el intérprete, hace que se sienta como niño en víspera de Navidad.

“Súper contento. Contento porque sé que es algo positivo lo que va a venir”, comentó el también músico sobre lo que experimenta previo a su debut frente a las cámaras de Telemundo. “Esto hace una marquita nueva dentro de las metas que tenía propuestas. Regreso a hacer comedia en televisión, y esta vez con uno de los más queridos en Puerto Rico, dentro de un canal como Telemundo, que es extremamente sólido y reconocido a nivel mundial. Aparte de eso, hay un elenco espectacular aquí adentro de actores y actrices puertorriqueños que son la crema de la crema. Unirme a ellos, y ser parte de ellos, y estar a la par con ellos, me llena de mucho orgullo y mucha emoción”, abundó.

Esta no es la primera vez que el artista forma parte de un programa de comedia. Calderón recordó cuando perteneció a “Viva la risa” de Univisión Puerto Rico, ahora TeleOnce. A pesar de que, como dijo, “fue tan efímero como ver el cometa Halley”, el desaparecido espacio representó una escuela en la que aprendió “muchísimo” al lado de grandes colegas.

En “RYSA”, de igual manera, Calderón agradece la oportunidad de hacer reír junto a profesionales que admira y con quienes ha trabajado en los principales escenarios de la Isla.

“Con René Monclova he trabajado no solamente en el teatro, sino también haciendo locuciones. Hicimos la obra ‘La casa sin papel’, una parodia de ‘La casa de papel’. (Es) un excelente compañero de trabajo y excelente mentor. Me gustó mucho su trabajo y su disciplina. Y, con Sara Jarque, trabajé en ‘In the Heights’, el musical que hicimos en septiembre del año pasado en el ‘Choli’ y qué te puedo decir. Sara es bien estricta en su trabajo”, reconoció.

De la ingeniería a la risa

Calderón reveló que le gusta inventar. En esa línea, decidió estudiar Ingeniería Mecánica en el Colegio de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Esta profesión, añadió, lo ha ayudado a estructurar su tiempo y a resolver los problemas “por partes”.

Asimismo, describió, que desde siempre se ha considerado “simpático y payaso”. Por eso, cuando se le presentó la primera oportunidad de hacer una locución, siendo estudiante, no vaciló en integrar diferentes voces.

“Descubrí que podía hacer las payaserías y los chistes de escuela superior y de universidad, y me pagaban. Así que decidí cambiar de profesión”, relató a este medio.

Hoy, Calderón no se arrepiente de haber tomado esa decisión, pues, aseguró, la risa es vital en los tiempos históricos que enfrenta el país. A través de su trabajo, el artista de raíces dominicanas, siente que también aporta al bienestar de sus seguidores.

“Yo creo que no he pasado un día en mi vida, gracias a Dios, sin reírme. Dentro de lo positivo y negativo que me haya pasado, un día sin reírme no he vivido. La risa es como una válvula de escape del ser humano y del alma cuando le pasan cosas difíciles. Si permitimos que todas estas noticias negativas, a veces negativas en violencia, a veces negativas en arrestos y corrupción, que están pasando en la isla, pues agobian mucho el pensamiento del puertorriqueño y si no tienes una forma de divertirte o simplemente distraerte de lo que está pasando, te vas a volver loco”, exclamó.

No viene a sustituir a nadie

Sobre su participación en “RYSA”, el intérprete expuso que espera sea recibida con beneplácito entre los seguidores del espacio de comedia.

“Yo espero que lo reciban bien. No vengo a sustituir a nadie. Vengo a unirme y a sumar al elenco continuar haciendo reír al pueblo puertorriqueño y a pasarla bien”, puntualizó.

El productor Tony Mojena, compartió su sentir tras la integración de Calderón al elenco del programa de comedia.

“A mí me gustan los talentos que sean talentosos, valga la redundancia. Aquí (en “RYSA”) hay gente que canta, escribe, actúa. Y Jasond tiene todo eso. Es una persona que canta, no todos tienen que ser Pavarotti, pero puede entonar para las comedias que hacemos. Si alguna vez queremos hacer un musical con nuestro equipo, lo podemos hacer. Es un gran actor, es un gran comediante, escribe, baila, y no ha sido parte del elenco, pero ha trabajado mucho con ellos en muchos otros proyectos”, dijo.

Mojena añadió que con la ayuda del comediante podrán seguir renovando la oferta del espacio televisivo que se transmite los martes a las 8:30 p.m. “Trayendo gente nueva podemos hacer comedia nueva, podemos crear personajes nuevos, podamos crear situaciones nuevas en las mismas comedias que existen”, explicó.

¿Qué pasó con Rosko Jaime?

Para quienes se preguntan qué ha pasado con el comediante Rosko Jaime, quien desde hace unas semanas dejó de aparecer en el programa de Telemundo, la productora Janice Méndez manifestó que el intérprete de “Chupy” en “Men and The City” se tomó un tiempo para atender asuntos personales.

“Rosko no está bota’o, no lo vamos a botar. Él me pidió un tiempo para resolver unos asuntos familiares y sus asuntos”, añadió Mojena.