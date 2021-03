Fue una verdadera sorpresa.

Revivir la emoción de esperar la llegada de un bebé es una experiencia que tiene al presentador Julio Daniel Guzmán Agosto, conocido como JD, celebrando, y más aun teniendo en cuenta la dificultad que ha confrontado su esposa para quedar embarazada.

“Tengo esta próxima bendición”, mencionó con ilusión quien también es padre de Andrea Danielle (11 años), de una relación anterior.

“Para Daniel André tuvimos que pasar por un proceso para que mi esposa quedara embarazada”, manifestó con relación al tratamiento al que fue sometida hace unos años Liz Marie Monserrate, y que permitió la llegada del pequeño que ahora cuenta con tres años.

JD confesó que tomando como referencia que concebir era poco probable, la pareja, que cuenta con 11 años de relación y cinco de casados, no adoptó medidas para prevenir un embarazo. “Hasta que de repente ella sintió unos mareos, otros síntomas, y le dije ‘ven acá, ¿tú caíste?’, me dijo que no, y le dije ‘tú estás preñá’. Ella me dijo ‘no, yo no puedo’. Pero yo también lo sentía, porque soy mucho de sentir”.

Precisamente, a finales del 2020 confirmaron la noticia. En la actualidad, Liz Marie cuenta con cuatro meses de gestación.

“Ya mismo se va a revelar el sexo”, anunció ilusionado. “Quisiera que fuera una nena, pero siento que es nene”, afirmó convencido el presentador, quien se convirtió en padre por primera vez a sus 29 años. “A ella le encantan mucho los nenes, así que creo que por ahí va a la cosa”, insistió sobre la sospecha de que es un varón, y confesó su anhelo por que la criatura también lleve “Daniel” como parte de su nombre.

Su pareja, por su parte, manifestó cuánta alegría ha representado la noticia.

“Me impresionó mucho. Estoy sumamente feliz y cada vez reafirmo que Dios hace cosas grandes. Es más felicidad para nuestras vidas, en esta familia”, expresó Liz Marie con marcada ilusión.

“Mentalmente pensaba que no iba a poder tener otro bebé. Daniel es una bendición, es un milagro de Dios también”, añadió, y compartió que tiene un embarazo estable.

“Al principio, dada mi situación, estaba con mucho cuidado, pero ya la cosa está corriendo bastante bien gracias a Dios”, resaltó complacida, y extendió una invitación a mantener el optimismo a quien anhela convertirse en madre.

“Todo es posible. Yo sé que hay mujeres pasando por la misma situación que yo pasé. Siempre hay esperanza. Mis esperanzas eran bien pocas y mira, ahora voy para dos hijos. No se rindan, que siempre Dios pone las cosas en su momento y su lugar”.

Para el animador, la espera de un nuevo bebé acentúa más aún su compromiso como padre.

“Me da motivación para seguir trabajando y seguir echando pa’lante. Para seguir trabajando fuertemente en valores, educación. También, el valor de que sus hermanos se busquen”, afirmó enfático, y adelantó los planes para un nuevo encuentro entre sus hijos. “Daniel cumplió en marzo 3 y este fin de semana Andrea viene (desde Florida) a celebrar su cumpleaños con Daniel. Trabajo fuerte para que esos momentos nunca falten”.

Listo para el nuevo proyecto

JD siente gran entusiasmo ante la expectativa del estreno del espacio televisivo Ahora es que es (TeleOnce) el próximo 8 de marzo.

“Dicen por ahí que los bebés llegan con el pan debajo del brazo. En diciembre es que sabemos que está embarazada y llegó otra bendición, que ahora hago el programa”, manifestó con júbilo sobre el proyecto que presentará un formato de variedades y que coanimará junto con Jessica Serrano y Shalimar Rivera. El programa se transmitirá de lunes a viernes de 4:00 a 5:30 p.m.

“Me llena de mucha alegría. Me encanta mucho porque aunque yo tengo otro tipo de negocios, de trabajos, lo que es hacer televisión, hacer radio, estar en los medios de comunicación, lo llevo en la sangre. Para mí tiene que existir”.

Las buenas noticias lo hacen reflexionar sobre su madre, Awilda Agosto, quien falleció el año pasado.

“Siento que están llegando muchas bendiciones a nuestras vidas y estoy muy agradecido por eso. Mami muere en agosto, y luego de eso hemos vivido muchas cosas como estas. Posiblemente me digan loco, pero sigo pensando que pasan cosas como si ella fuera un ángel guardián, como si estuviera cuidándonos”, mencionó pensativo, y adelantó que el nacimiento de su nuevo retoño se vislumbra, precisamente, para agosto próximo.