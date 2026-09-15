Los Ángeles. Cinco temporadas de “Hacks”. Cinco premios Emmy para Jean Smart.

Smart completó una racha invicta la noche del lunes, al ganar como actriz principal en una serie de comedia por cada temporada de la aclamada comedia de HBO Max y convertirse en la primera mujer en ganar un Emmy de actuación por cada temporada de una serie de televisión.

El público se puso de pie para ovacionarla mientras Smart, de 75 años, se dirigía al escenario para su quinta victoria como la legendaria comediante de Las Vegas Deborah Vance. Smart convirtió de inmediato el momento en material.

“Que se queden de pie solo los hombres. Las chicas pueden sentarse”, dijo Smart bromeando.

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Es su octavo trofeo en total, lo que la empata con el récord histórico de intérpretes que comparten Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus. Smart también se convierte en la primera en ganar como mejor actriz por cada temporada durante toda la trayectoria de una serie.

53 Fotos La gala, que reconoce lo mejor de la televisión, se celebra en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Smart, a quien primero se le reconoció en la comedia de CBS “Designing Women”, ganó sus primeros Emmy por apariciones como invitada en “Frasier” y luego otro por un papel de reparto en “Samantha Who”.

La victoria le dio a Smart su quinto Emmy como actriz principal de comedia por “Hacks”, que debutó en 2021 y concluyó su recorrido de cinco temporadas en mayo.

Smart dedicó el premio al equipo creativo detrás de la serie: Lucia Aniello, Jen Statsky y Paul W. Downs.

“Todo empieza y termina con ellos. Los quiero muchísimo”, dijo Smart.

También agradeció a HBO, Universal, a sus representantes y a sus hijos, Forrest y Connor, a quienes llamó su “ancla”.

Luego, con el reloj descontando tanto el tiempo de su discurso como el de una notable racha de cinco temporadas, Smart lo resumió con sencillez: “¡Qué viaje!”.

Remató el momento lanzando su Emmy al aire y atrapándolo antes de abandonar el escenario.

Julia Louis-Dreyfus estuvo cerca de lograr la misma hazaña con “Veep”, al ganar como actriz principal de comedia seis veces consecutivas. Pero Louis-Dreyfus perdió por la séptima y última temporada de la serie ante la estrella de “Fleabag”, Phoebe Waller-Bridge.

Smart había restado importancia a la relevancia del posible récord antes de la ceremonia del lunes. Durante una aparición en agosto en “Jimmy Kimmel Live!”, calificó la distinción como una “cuestión técnica” y señaló la mayor colección de triunfos en los Emmy de Louis-Dreyfus.

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“Tengo que reconocérselo a Julia Louis-Dreyfus”, dijo Smart.

Sus tres Emmy fuera de “Hacks” llegaron por dos apariciones como invitada en “Frasier” y una victoria como actriz de reparto de comedia por “Samantha Who?”. Smart ha recibido 15 nominaciones al Emmy a lo largo de su carrera.

“Hacks” sigue la improbable alianza entre Vance y Ava Daniels, la guionista de comedia más joven interpretada por Hannah Einbinder. La serie se convirtió en un habitual de los Emmy durante su emisión, con triunfos previos que incluyen mejor serie de comedia y actriz de reparto de comedia para Einbinder.

Desde que se estrenó “Hacks”, la única intérprete aparte de Smart que ganó como actriz principal de comedia fue Quinta Brunson por “Abbott Elementary” en la ceremonia de enero de 2024, cuando “Hacks” no tenía una nueva temporada en competencia.

En su última vuelta como Deborah Vance, Smart se impuso en un grupo que incluía a Elle Fanning por “Margo’s Got Money Troubles” y a Lisa Kudrow por “The Comeback”.