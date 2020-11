Su lista de proyectos en la actuación en Estados Unidos supera los 20 a ocho años de vivir en Los Ángeles, California, cuando se mudó a sus 17 con la meta de encaminarse hacia un sueño.

Ha logrado mucho desde entonces, lo que ha servido de motor a la actriz puertorriqueña Jearnest Corchado en su ambición por continuar sobresaliendo en Hollywood y en otros mercados.

El amor por representar personajes le nació en la infancia, en su natal San Juan. “Me encanta conectar con el personaje, descubrir mundos que no son el mío, tener empatía por personas que nunca he conocido”, expresó sobre lo que la motiva a continuar desarrollándose a nivel profesional. “La actuación me permite expresar mi sentir. De alguna manera es un arte terapéutico”.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, celebra su aparición protagónica con el personaje de “Nori” en la serie Sneakersheads, de Netflix, plataforma de streaming que se ha convertido en una de las principales en momentos en que la pandemia por el COVID-19 ha trastocado las visitas al cine.

“La experiencia fue un sueño, fue mágico. Fue algo que pasó muy rápido”, manifestó con ilusión la artista de 25 años sobre la comedia de seis episodios. “Me dieron mi personaje dos días antes de empezar a trabajar, así que fue algo que no me esperaba, pero ya estaba preparada para eso”.

La trama la presenta en el mundo de la adquisición de calzado deportivo para coleccionistas obsesionados. “Si necesitas las tenis más exclusivas, ‘Nori’ sabe cómo conseguírtelas”, dijo. La serie, que estrenó en septiembre, y que cuenta con las actuaciones de Allen Maldonado y Andrew Bachelor, logró colocarse en el Top 10 de las más vistas.

“Es una persona que sabe de todo, que está tres pasos más a’lante. Es bien analítica. Sabe cómo llegar a lo próximo. Está bien conectada”, describió con orgullo, y comparó su parecido en la vida real.

“Soy bastante analítica. También, en mi carrera soy una persona que siempre está pensando cómo yo puedo llegar a la próxima faceta, y estoy continuamente preparándome para lo próximo. Y soy muy buena socialmente, cultivando relaciones, y es algo que ‘Nori’ tiene, además de que tiene una actitud fuerte, es opinionada y no se deja intimidar fácilmente. Son cualidades que compartimos”.

PUBLICIDAD

Si bien disfruta los roles que invitan a reír, lo cierto es que el drama es el género que más le atrae. La serie Little America (Apple TV) le permitió a través de uno de sus episodios sobresalir con su papel de “Marisol”, una joven inmigrante indocumentada que se convierte en una jugadora competitiva de squash.

“Ha sido muy grande en la industria. (La revista) Rolling Stone lo declaró dentro de los 20 top shows de este año”, compartió con entusiasmo Jearnest, quien fue galardonada como mejor actriz con el Imagen Award por el personaje. “Está inspirado en la vida real, de Reyna Pacheco, que es una profesional del deporte. La oportunidad de interpretar a una persona real me pareció mucho más grande”, confesó la actriz, quien le da vida a “Gia” en el filme Raise Your Hand.

“Es mi primer personaje protagónico en una película independiente, donde se habla de la violación, del abuso policiaco. Se habla de lo que es ser latina y negra inmigrante y minoría en Estados Unidos. Es una película de crítica social”, detalló sobre la producción, que estrenó en el festival Social Justice Now, fundado por Michael B. Jordan (Creed, Black Panther), pero que aguarda fecha para lanzamiento a nivel comercial.

Ambiciona mucho más

En su amplia lista de trabajos, se incluyen proyectos como Cucuy: The Boogeyman, The Foster (ABC Family TV show), True Crime (NBC Universal’s TV Series), Lowife (Hulu) y Crave: The Fast Life (Amazon Prime), interpretación que la hizo merecedora del premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Mónaco en el 2016. Pero actuar es solo una parte de sus intereses artísticos. Producir y escribir también figuran entre sus aspiraciones.

PUBLICIDAD

“Tengo un cortometraje, We Were Kids, que ha ganado muchos premios a nivel internacional y en Estados Unidos. Es de una adolescente que descubre que es latina, y descubre lo que es ser una mujer de color en Estados Unidos”, describió.

A sus 25 años, el camino al éxito no ha sido fácil, y ha incluido puertas cerradas aun cuando su trabajo ha sido elogiado.

“He tenido mucha gente linda que me ha protegido. Pero también he tenido directores grandísimos que me han dicho ‘wow, eres sorprendente, muy buena’, y después no me dan el papel del personaje, y aunque no me lo han dicho, no me lo dieron porque era latina”, lamentó, pero ese tipo de experiencia no le quita su determinación.

“La consistencia, la disciplina, el tener una mentalidad positiva, de una persona que no se rinde ha sido clave. El rechazo siempre va a venir, pero es quedarte en el camino y luchar por lo que tú sueñas. No permitirle a nadie que te quite de tu destino”, afirmó pensativa.

“Mi mayor consejo para cualquier niño y adulto es que nunca es tarde para soñar. Confía en tu talento. Conviértete en tu primer fan. Y si una puerta no se abre, crea tu propia puerta, tu propia oportunidad”.