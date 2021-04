Pocos meses del estreno de su decimoprimera temporada, el elenco de The Walking Dead se encuentra sumergido en la filmación de los nuevos episodios. Procurando no revelar spoilers, Jeffrey Dean Morgan compartió una foto en la que le mostró a sus fans la intervención que tendrá su hijo en la historia.

En su cuenta oficial de Instagram, el actor que interpreta a “Negan” subió una imagen en la que se puede apreciar a su hijo maquillado como un zombie.

Atento a no revelar ningún tipo de sorpresa, Morgan escribió: “Este es mi hijo. Les doy apenas un vistazo. Como papá, tengo que decir que me cuesta mucho recordar algún otro momento en el que me haya sentido más orgulloso de este chico. No puedo esperar a que todos ustedes lo vean en acción”.

En una entrevista, el actor comentó que Gus Morgan interpretará a un niño zombie que se destacará en el contexto de un episodio. Más adelante, Jeffrey hizo una broma asegurando que interpretar zombies era un negocio “de familia”, en referencia a que su pareja ya participó de esa ficción.

El decimoprimer año de The Walking Dead será el último de la longeva serie, y su primer episodio está pautado para estrenarse en Estados Unidos el próximo 22 de agosto. La temporada constará de 24 episodios, que se dividirán en tres etapas.