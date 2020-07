Desde niño, hablar mucho cuando estudiaba en la escuela provocó quejas de los maestros. Hoy día, se trata de un comportamiento que le ha abierto puertas al periodista Jeremy Ortiz Portalatín.

“Siempre en la escuela le enviaban una nota a mi papá de que ‘estuvo hablando en toda la clase, no se callaba’, y mira, ahora el trabajo mío es hablar, vivo de eso”, expresó entre risas el comunicador, quien comenzó labores a principios de julio en Telenoticias. “Eso era casi todos los días, que hablaba con los compañeros, en la escuela elemental”, recordó Ortiz Portalatín, quien a partir de esta semana estará destacado específicamente los fines de semana en el noticiario de Telemundo, en los turnos de la tarde y la noche. “Enviaban esas notas y (en casa) me llamaban la atención”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, en su hogar recibió el apoyo que lo impulsó a iniciar estudios en el campo de las comunicaciones.

“Más de adulto, casi en la escuela superior, mi papá siempre me decía ‘Jeremy, tú eres muy bueno comunicándote, te gusta hablar’, me elogiaba. Eso me ayudó a ver el potencial que yo tenía y que, probablemente, no me había dado cuenta. No me veía trabajando en los medios”.

Este consejo lo motivó a ingresar a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA). “Entré directo a comunicaciones, pero todavía no me decido por ninguna (concentración) hasta que entonces decidí por periodismo. Tomando algunas clases me di cuenta de que sí me gustaba”, compartió el reportero, quien también completó grados en relaciones públicas y publicidad.

Se graduó en 2017, pero las oportunidades comenzaron a presentarse desde antes, cuando en 2016 realizó un internado para NotiUno 630am. Eventualmente, fue llamado para trabajar como reportero para el espacio radial, donde ejerció hasta 2018.

“Después fui a WOLE TV, que era un canal regional en Aguadilla que cubría el oeste de Puerto Rico. Soy de Manatí y recuerdo que me quedaba a una hora y 30 minutos de mi casa, pero comoquiera lo solicité, y meses después Univision compró esa estación y ahí es que nos convierte en el equipo de Edición digital Puerto Rico”, detalló. “Y un año después, estoy aquí en Telemundo, gracias a Dios. Toda la familia de Telemundo me ha dado un buen recibimiento”, afirmó el periodista d 25 años, quien confesó que todavía está “asimilando” su logro en la televisión “porque no pensé que iba a ser tan rápido”.

Reportar sobre el acontecer que atañe al pueblo, además de una gran responsabilidad, lo ve como una satisfacción. “Una persona que se mantiene informada puede tomar decisiones acertadas”, reflexiona. “Muchas personas me dicen ‘Jeremy, me enteré de tal o cual cosa’. Poder informar al pueblo sobre lo que está pasando es una gran satisfacción, porque Puerto Rico tiene muchas cosas que están sucediendo, que la gente tiene que estar atenta a ellas, en términos políticos, económicos, de salud”, destacó el comunicador, quien vive en Manatí.

“No me he mudado. No me quisiera mudar. Por ahora viajo a San Juan”, declaró. “Manatí es hermoso. Las personas son locas con venir para acá, a las playas”, dijo con orgullo Ortiz Portalatin, quien tiene un hermano de 27 años y una hermana próxima a cumplir 18.

“Mi mamá vive en Estados Unidos, en Pensilvania. Es mi fan número uno”, dijo entre risas. “Todo lo que sale, ella me lo envía. Está siempre pendiente”, añadió, y mencionó que “comparto más con mi papá directamente, que está en Puerto Rico”.

Cuando el periodismo no ocupa su mente, uno de los intereses que disfruta es salir a comer en familia.

“Soy delgado, pero me gusta mucho comer”, confesó con humor. “Aunque por (la pandemia de) el coronavirus se ha perdido un poco, pero cuando salimos para algún restaurante, no tiene que ser uno lujoso, hasta los chinchorros, que pienso que es donde mejor se come, me gusta probar comida de aquí, de allá, me gusta esa dinámica de salir y compartir en familia. Es algo importante”, destacó el periodista, quien reiteró que “mi mayor pasión es Dios”.

Cuando mira atrás, considera que cada experiencia que ha llegado a su vida no fue casual.

“Digo que Dios me colocó esas oportunidades. Soy fiel creyente de que cuando uno tiene un propósito, la vida misma se encarga de ponerte las oportunidades. Es cuestión de un estar preparado y tomarlas, aunque parezcan que no son las correctas. Aunque sean pequeñas, uno no sabe a dónde te pueden llevar”.