Tras cinco años al frente de Telenoticias Fin de Semana, el periodista Jeremy Ortiz Portalatín dejó la silla de reportero ancla.

Esta tarde, casi al finalizar la edición vespertina del noticiario, Ortiz Portalatín dio a conocer que hoy fue su último día en el informativo de fin de semana.

Al despedirse del público de los sábados y domingos, el joven periodista, visiblemente emocionado, describió el momento como uno de “sentimientos encontrados” y aseguró que ha sido “una experiencia de mucho crecimiento”.

De cara a lo que viene, Ortiz bromeó sobre sus nuevos días libres: “Ahora tendré los fines de semana libres. Me pueden invitar a comer. Me puedo ir pa’ Culebra con la familia y me puedo ir a viajar a ver a mi sobrina, que soy tío hace pocos días”, dijo, ya con un tono jocoso.

Ortiz Portalatín confirmó que continuará en el equipo de Telenoticias en las ediciones de lunes a viernes, a las 4:00 p.m., 5:00 p.m. y 10:00 p.m.

“Gracias a ese público de Telenoticias Fin de Semana. Quedan en excelentes manos”, agregó.

En su último día como ancla de Telenoticias Fin de Semana, Jeremy estuvo acompañado en vivo desde la calle San Sebastián del Viejo San Juan —como parte de la cobertura de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026— por el equipo de fin de semana: la reportera de deportes Ana Sofía Sánchez García, la meteoróloga Zamira Mendoza y la reportera ancla Soraida Asad.

“Más allá de un compañero de trabajo, eres mi amigo, eres mi hermano. Me alegro mucho, porque merecías ese descanso de fines de semana y estamos todos contentos. Sabemos que lo mejor que tenemos de ti es la amistad, te seguiremos viendo en los pasillos. Cosas buenas vienen y tú te las mereces porque a la gente buena le pasan cosas buenas”, manifestó Asad.