Vivaracha y risueña, la chispa ocurrente de Emma Catalina Gallart ya ha comenzado a capturar la atención.

“Es demasiado curiosa, bien picoreta”, dijo la reportera Jéssica Serrano sobre la niña de 5 años, producto de su relación con el animador de radio Rocky “The Kid”.

“Emma es bien intensa. Tiene una personalidad que está bien definida. Ella sabe lo que quiere. Es bien difícil convencerla si dice que no a algo”, afirmó sobre la pequeña, quien en conversación con Primera Hora compartió que le encanta “estar en la piscina, jugar con mis hermanos, jugar con mi perrita, jugar sola y comer ensalada”, además de colorear y sus clases de ballet y gimnasia.

Uno de los momentos que le hizo reconocer a la pareja el interés que la pequeña ya iba mostrando, ocurrió es sus primeros años.

“Rocky aquí tiene un estudio de radio y nosotros tenemos fotos de Emma chiquitita, 2 años, metida en el estudio”, afirmó. “Una vez se metió sin que nadie la viera, y nosotros la vimos por una cámara. Empezó a hablar por un micrófono que el papá tenía, empezó a mover todo y haciendo los mismos gestos, haciendo anotaciones”, dijo entre risas.

Su personalidad ha originado que sus padres le crearan un perfil en Instagram, que supera los 25 mil seguidores.

“Yo era media apática a eso porque decía que no me gusta mostrarla tanto en las redes sociales, pero en la pandemia surgieron tantas oportunidades que empezamos a trabajar con campañas en las redes, y comenzaron a pedir a Emma”, dijo.

“Una agencia me llamó y me preguntó si hemos considerado abrirle una página de YouTube y dije que sí, que lo hemos pensado, pero eso está en pañales”, especificó, y aclaró que la interacción de la niña es totalmente voluntaria.

“No la obligamos. A ella le gusta. Disfruta hacerlo, y el día en que dice que no, es no. No se hace”.

La vulnerabilidad de la menor a críticas en las redes sociales es un aspecto que, ciertamente, preocupa a ambos padres.

“Ya nos pasó en un momento dado”, confesó pensativa sin entrar en detalles. “Consideré en un principio (cerrar la cuenta), pero ese interés es algo que ha salido de ella, y siento que iba a estar limitándola por mí o por complacer a otra persona, y no me parece justo”.

Con los nervios asomados

La reportera manifiesta que dentro del mar de emociones que le ha provocado lo que será su regreso a la televisión el próximo lunes a través del espacio Ahora es que es (TeleOnce), sentirse nerviosa ha formado parte del proceso de espera. Sin embargo, la ilusión que le crea volver a estar en conexión con el público, continuamente le dibuja una amplia sonrisa y la mantiene a la expectativa de lo que será su labor en el espacio que se transmitirá de lunes a viernes de 4:00 a 5:30 p.m.

“Me ha dado más miedo y nervios que en otras ocasiones porque hace ya un año que estoy fuera de la televisión, y no solo un año fuera de la televisión, sino que es un horario diferente, un concepto distinto”, comparó la comunicadora, quien formó parte del espacio Dando candela (Telemundo) hasta mayo del año pasado, cuando se anunció su cancelación. “Nunca me había pasado eso. Tengo tantos nervios. No entiendo por qué”, insistió, y confesó que le tomó tiempo asimilar permanecer en casa a tiempo completo tras el final del programa de Telemundo.

“Al principio me chocó porque yo soy bien de trabajo afuera. Yo trabajo desde bien jovencita. Ya desde los 16 años trabajaba y cuando uno empieza a trabajar desde joven, que no he parado de trabajar, y pasa a no tener trabajo por tanto tiempo prolongado se me hizo difícil”, afirmó. “Tenía la esperanza de que el programa regresara en algún momento, de que iba a ser algo temporero, pero no fue así. Sin embargo, ya después de un tiempo, par de meses, me empecé a acostumbrar. Empecé a hacer cosas aquí en la casa”, repasó la también presentadora, quien analiza que tras acostumbrarse a dedicar tiempo completo a la crianza de la pequeña Emma, ahora se prepara para un reajuste en ese sentido.

“Creo que eso es parte de lo que me da un poco de nervios, pensar cuánto tiempo voy a tener que ahora o cuánto tiempo le voy a restar ahora a la familia, cuánto tiempo le voy a restar a la nena, en el caso de Emma, que es la que está acá porque mi hija mayor está fuera de Puerto Rico”, expuso pensativa la también madre de Carolina (19 años), quien estudia cinematografía en una universidad de Atlanta, Georgia.

Sobre lo que será su rol en Ahora es que es, que también contará con los presentadores JD y Shalimar Rivera, resaltó que le resulta más atractivo en cuanto a desempeño.

“Básicamente es muy parecido a lo que yo hago, que soy reportera. La diferencia es que no necesariamente va a estar limitado a farándula o tal vez a escándalos de la clase artística, y eso me gusta”, adelantó. “No va a estar limitado a farándula o tal vez a escándalos de la clase artística, y eso me gusta. Tiene variedad. Aunque cada uno va a estar en su área y su estilo, vamos a salirnos un poco del comfort zone”.

Por otro lado, el tiempo fuera de las cámaras de la televisión también le ha permitido dedicarse a atender un minihuerto, tarea que no es ajena a su crianza.

“Es un huerto urbano, como le llaman, porque está diseñado para personas que no tienen patio, que lo que tienen son terrazas o viven en un apartamento”, describió con entusiasmo sobre la alternativa que le ha permitido la siembra de especias y flores como menta y lavanda.

“A mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la agricultura. Mis abuelos tenían finca. Soy de Utuado. Me crié en una finca. Recuerdo que iba con mi abuelo a recoger café”, recordó con nostalgia. “Incluso recuerdo que en mi pueblo de Utuado, cuando pequeña, en un festival representé a los recogedores de café y mi abuelo me hizo todo, la canastita y el outfit, así que a mí lo que es la agricultura, la finca y todo lo que es natural, es normal para mí”.