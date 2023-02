Miami. Luego de 10 años de viajar el mundo entero conociendo mujeres hermosas, don Jesús Delgado afirmó a Primera Hora que está más que listo para abrirle las puertas al amor en el reality show “Enamorándonos”.

El cubano de 68 años llegó con su picardía a hablar con este medio sobre su participación en el programa televisivo que se produce en los estudios de Univisión y cómo le ha servido para darle un nuevo aliento a su vida.

“A mí este programa casi, casi me ha salvado la vida, y he encontrado volver a vivir”, indicó.

Delgado es uno de los nuevos “amorosos” que se incorporó al show presentado por Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez en diciembre de 2022. El caballero se ha convertido en una sensación entre el público y sus compañeros en la producción.

“El año pasado mi esposa murió y estuve pasando por un momento difícil, muy difícil, y llegué aquí porque mis hermanos me empujaron y aquí he encontrado la felicidad, junto con la de todos mis compañeros y cómo se mueven los corazones aquí, me han hecho volver a vivir”, expresó.

Desde su llegada, el caballero ha logrado flechar a dos participartes, Maylina y Nubia, y admitió sobre la última que la ama, pero que las diferencias de opiniones llevó a que ésta le dijera “que no, que no”.

“Ella tiene sus problemas, pero no quiere estar conmigo”, expuso Jesús.

No obstante, este aseguró que ese rechazo no lo va a detener en conseguir a su próxima pareja antes de que se acabe el año.

“Yo estuve 10 años viajando por el mundo entero y he tenido la oportunidad de conseguir muchas mujeres, y muchas personas, pero la realidad es que estoy listo para encontrar un nuevo amor”, expresó.

“Mi lema es que el sol sale para todos. Todo el mundo tiene la oportunidad cada día, no importa la edad que tú tengas, no importa lo que te esté pasando. Solamente que tú le tomes la mano a la persona que está a tu lado, la mires a sus ojos, y la beses, ahí está el amor, el amor está solo en el aliento de esa persona”, manifestó.